Tirer son lait : quelques conseils pour les jeunes mamans

L’allaitement modifie considérablement le mode de vie des femmes. Ces dernières n’ont plus assez de temps pour elles quand il s’agit de vaquer à d’autres occupations. Ainsi, tirer son lait peut s’avérer être une bonne option pour gagner un peu de temps. Découvrez dans cet article, comment s’y prendre pour assurer un allaitement au plus calme.

Tirer son lait : comment procéder ?

La possibilité pour une femme qui allaite de tirer son lait et de le conserver est un atout pour gagner en sérénité et en flexibilité. Si vous venez d’avoir un bébé, cliquez ici maintenant pour savoir comment s’y prendre pour un allaitement paisible. En effet, il existe deux formules pour tirer son lait. Vous avez le choix entre le tire-lait manuel ou encore le tire-lait électrique. Le tire-lait manuel est efficace et suffisant si vous tirez votre lait à titre occasionnel. Mais si, vous tirez votre lait fréquemment, il vous faut un tire-lait électrique. La réserve de lait maternel est à son plein après de longs sommeils. Il est donc conseillé d’allaiter votre bébé après le réveil et c’est aussi le moment idéal pour tirer son lait de réserve. Par ailleurs, il est nécessaire d’opter pour le même horaire pour tirer votre lait.

Quelle est la bonne attitude pour tirer son lait ?

Si allaiter requiert la présence de votre bébé, remplacer ce dernier par une machine peut vous mettre dans l’embarras. Ainsi, pour vous assurer de passer un bon moment, il est préférable de vous installer dans un endroit calme et de veiller à ne pas être dérangée. Ceci étant, pour la séance, il faut commencer par effectuer des stimulations et une fois que le lait commence par être accueilli, vous pourrez ralentir le rythme. La politique d’une hygiène irréprochable doit être adoptée quand il s’agit de tirer son lait. Le matériel doit être passé au stérilisateur et au lavage avec les produits de vaisselle. Vous devez vous-même vous laver avant la séance.