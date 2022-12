Steam spin : ce qu’il faut savoir

Les jeux en ligne sont de plus en plus utilisés. Plusieurs personnes se font de l’argent avec ces jeux. Il en existe une multitude mais dans cet article on parlera du Steam spin. Si vous lisez cet article, cela voudra dire que vous désirez avoir des informations sur ce jeu. Vous ne vous êtes donc pas trompés.

Qu’est-ce que c’est ?

Steam Spin est un nouveau jeu à sous conçu par Jade Rabbit Studio, et il faut noter que cette Machine à sous Steam Spin vous emmène dans un voyage magique dans un train. Le train rentre lentement chez lui et ceux qui y montent sont vraiment prêts à s'amuser. La machine à sous regorge d'une variété de fonctionnalités attrayantes qui peuvent générer des gains jusqu'à 8000 fois votre mise.

Le chargement du jeu

Le déverrouillage des zones Steam Spin accorde un multiplicateur 1X. Vous pouvez ensuite augmenter ces valeurs en plaçant des Nudging Multiplier Wilds sur les rouleaux concernés. Le multiplicateur maximum que vous pouvez obtenir par zone Steam Spin est de 10x.

Steam Spin

Si vous pouvez remplir l'une de ces zones jusqu'à 10 fois, la fonction Steam Spin sera activée. Tous les multiplicateurs sont ensuite additionnés et vous pouvez profiter de vos tours dans cette section Steam Spin. Lorsque vous effectuez ce tour, vous pouvez frapper 3 symboles différents et gagner quand même. En effet, les paiements mixtes sont actifs et tous les symboles doivent être identiques ou complètement différents pour générer un paiement. Terminer ce tour vous ramènera au jeu de base et verrouillera à nouveau ses zones SteamSpin.

Le red hot SteamSpin

Alignez 3 symboles scatter pour activer la fonction Red Hot SteamSpin. Toutes les zones SteamSpin sont ensuite multipliées par 11 pour un total de 33. Semblable à SteamSpin, vous pouvez frapper 3 symboles différents pour gagner. Les cotes de paiement mixtes sont actives, vous revenez donc au jeu de base après le tour.