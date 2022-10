Recherche d’or : quelques astuces pour réussir dans l’orpaillage

L’orpaillage est une activité de recherche de l’or dans les rivières et les cours d’eau. Elle requiert de la patience et du savoir-faire pour des résultats consistants. C’est pourquoi il faut s’armer d’une certaine stratégie avant de débuter dans ce secteur. Cet article évoque quelques astuces pour réussir dans l’orpaillage.

Bien commencer l’orpaillage : ce qu’il faut savoir

Si la recherche de l’or est une activité qui vous passionne, l’orpaillage est un excellent moyen pour faire ses débuts. C’est une disposition de recherche de l’or qui est relativement facile et ne sollicite pas un équipement particulier. Ainsi, bien qu’il existe de nombreuses techniques différentes dans l’orpaillage, le principe de base est toujours le même. Il s’agit de séparer des matériaux plus légers dans la batée en utilisant le poids de l’or. En effet, il faut, dans un premier temps, trouver le bon endroit pour commencer l’orpaillage. Les magasins de prospections locaux ou les forums en ligne sont les mieux placés pour vous indiquer les meilleurs endroits pour l’orpaillage. Le bon endroit étant trouvé, il faudra remplir la batée d’eau et tamiser les sédiments. Pour maintenir les matériaux en suspension, il faut remuer délicatement la casserole pour que les matériaux les plus lourds se déposent au fond où l’or se trouve généralement. Il faut alors récupérer l’or et la nettoyer en utilisant un tamis à mailles fines ou une passoire.

Comment bien choisir son terrain d’orpaillage ?

Le choix du terrain est très capital pour réussir dans l’orpaillage. Étant une activité qui consiste à extraire de l’or du sol, elle nécessite une bonne perception en géologie et en minéralogie. En réalité, il existe plusieurs types de terrains pour faire de l’orpaillage. Il s’agit des terrains alluvionnaires, des terrains aurifères et des terrains placérifères. Les terrains alluvionnaires sont les plus riches en or et se trouvent habituellement aux bords des rivières et des torrents. Quant aux terrains aurifères, on les retrouve près des volcans et des zones où, il y a eu d’éruptions volcaniques. Ce sont des endroits qui contiennent l’or en suspension dans les roches. Pour les terrains placérifères, ils se trouvent aussi près des rivières et des torrents, mais contiennent de l’or en petites particules dans les roches.