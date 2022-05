Quand on est sur son lit, il y a plusieurs choses qu’on peut faire. On peut au moins chercher à faire disparaitre des calories de son organisme. L’avantage est que c’est un moyen pour se garantir un bien-être quotidien. Pour le faire, il y a des exercices simples. Dans cet article, vous allez voir quelques exercices pour brûler des calories sans sortir de son lit.

Faire des exercices du ciseau

Plusieurs exercices peuvent être faits sur le lit. Ce que tout le monde peut faire, c’est de pratiquer des exercices de ciseau. Allez sur le site https://www.alors-la-forme.com/ pour en savoir plus. En effet, le ciseau est un exercice qui aide beaucoup son praticien à la garder le moral au top. C’est un exercice qui veut qu’on s’allonge sur le dos. Et il faut que les mains restent sous les hanches. Les paumes doivent se diriger vers le bras. Si ces consignes sont très bien respectées, vous allez vous voir former un angle de 90 degrés en vous servant de son torse.

De même, pour pouvoir former les 90 degrés, il faut que les jambes soient légèrement fléchies. Dans cet état, il faut garder droites les jambes. Lorsque vous vous sentez ensuite un peu fatigué aux pieds, vous pouvez les rabaisser doucement.

Faire des exercices de cuisse

L’exercice de ciseau n’est pas seulement ce qu’on peut faire. On peut également s’occuper des cuisses. Il y a une chose qu’on peut faire pour les mincir. En effet, cet exercice veut qu’on soulève doucement les pieds. Par la suite, il faut créer un écart entre eux afin de former un losange. Maintenant, il faut essayer de rester comme ça longtemps et le plus longtemps que possible.

Par ailleurs, après cette étape , il est temps de soulever le bassin du lit. Cela vous permettra de bien guider les pieds vers le haut. Pour finir, il faut faire revenir les hanches au lit.