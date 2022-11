Quelques astuces pour rapidement soigner l'angine

L'angine est une sorte de mal qui attaque la gorge. Son origine diffère selon les cas. Il peut s'agir d'une angine bactérienne ou virale. Quoi qu'il en soit, il serait préférable de consulter un médecin pour en connaître l'origine et les moyens de le traiter. Il existe également des moyens naturels pour venir à bout de ce mal. Voici une petite lecture qui devrait vous intéresser.

Soigner une angine virale

De façon générale, l'angine est un mal d'origine virale. Les symptômes les plus courants sont la fièvre et les maux de gorge. Des difficultés à consommer des aliments, voire à avaler la salive se font également sentir. Heureusement, ce mal ne dure jamais longtemps. 4 jours suffisent pour qu'il disparaisse, à condition de bien le traiter. Pour le soigner, il est conseillé de faire recours à un traitement antalgique. Le paracétamol devrait pouvoir aider. Une autre solution s'offre aux patients, celle des collutoires en spray et les pastilles. Ces derniers permettent de calmer considérablement les douleurs ressenties au niveau de la gorge. Par contre, il est vivement déconseillé de consommer des anti-inflammatoires tel que l'ibuprofène ou les corticoïdes sans une ordonnance médicale. Cela risquerait fort bien d'aggraver le mal. Comment vite soigner une angine ?

Soigner rapidement une angine avec des remèdes naturels

L'angine peut être traitée avec des remèdes naturels. Attention, cette solution ne s'applique pas à l'angine virale. Elle ne vise qu'à soulager les maux. Si vos observations aboutissent à une possible présence d'angine bactérienne, il faudra voir un médecin. Ce dernier devra vous prescrire une antibiothérapie. Pour commencer, la façon la plus naturelle de traiter l'angine est de manger mes repas froids ou tièdes à la rigueur. Les aliments chauds sont à éviter, car ils accentuent la douleur. De plus, il devient capital de prioriser des aliments mous et liquides. Ils facilitent la consommation et la digestion. D'un point de vue plus traditionnel, les tisanes au thym et au miel voir accompagnées de citron ont de bons effets sur le mal. Bien entendu, elles doivent être tièdes.