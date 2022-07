Quelles sont les meilleures cartes crypto du marché ?

Dans le cadre des transactions cryptographiques, il est mis en place des cartes crypto. Ces derniers, comme vous pouvez vous en doutez, varient en fonction d’une blockchain à une autre. Découvrez ici les meilleures cartes qui vous sont proposées sur le marché.

Qu’est-ce que la carte crypto

Meilleure carte crypto, voilà un souci qui taraude bien de traders en crypto. Mais avant de verser dans une sélection de cette dernière, clarifions ce que c’est que la carte crypto en elle-même. La carte crypto est un accessoire apparu sur le marché très récemment. Il permet un accès plus pratique à l’actif crypto et ne le limite plus à une réalité virtuelle. Par ailleurs, il faut souligner que l’accessoire a été lancé pour la première fois par les blogueurs de coinbase, face à la demande des crypto enthousiastes.

La carte NEXO

Dans la liste des cartes crypto de renom, nous avons en premier lieu, celle de la plateforme Nexo. Le système soutenant la carte lui permet d’être directement liée au compte des utilisateurs. Ainsi, les transactions restent très fluides et plus aisées. Au-delà de ceci, il faut ajouter que nexo est allié à Mastercard ; ainsi, tous les commerçants acceptant ce type de carte permettent les transactions avec la carte nexo.

Binance avec près de 30 crypto couvertes

A la suite de nexo, binance prend la deuxième place dans le classement. Disponible depuis l’an dernier, la carte binance figure parmi les plus populaires. Elle est employée dans les achats en ligne et les transactions sont faites sans problème. Car l’actif disponible sur la carte est converti directement en monnaie fiduciaire lors de la transaction.

Coinbase et sa carte crypto

Figurant parmi les cartes les plus anciennes, la carte coinbase est lancée depuis 2019. Elle permet des transactions sans restrictions majeures. De plus, elle est associée au compte de l’utilisateur et peut servir dans plus de 29 pays dans le monde.