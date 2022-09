Quelles sont les diverses astuces pour soulager les coliques de bébé ?

Généralement, les bébés dont l'âge est compris entre trois et quatre mois traversent des périodes très mouvementées. Cette période se traduit par des coliques et est souvent à des heures tardives. Pour cela, il est important pour une mère d'avoir dans sa manche quelques astuces pouvant l'aider à soulager les coliques de son nouveau-né. Cet article est dédié à la présentation de quelques-unes.

Mettez-le au dos en faisant de petits pas

Marchez en portant votre bébé dans le dos est l'une des astuces parmi tant d'autres pour apaiser les coliques de votre bébé. Pour plus de détails, visitez ici. En effet, c'est une pratique qui date depuis l'époque des anciens. Auparavant, les mamans utilisaient des pagnes ou de bout de tissu pour pouvoir maintenir les bébés dans le dos ou au niveau de la poitrine et effectuer quelques pas de marche afin de les calmer. Pour ce faire, vous pouvez procéder pareillement ou utiliser un kangourou pour le faire.

Bercez-le

Mis à part le fait de mettre votre bébé au dos et exécuter de petits pas de marche, vous avez aussi la possibilité de calmer les coliques de ce dernier en le berçant. Cette astuce est un peu plus classique, mais marche bien évidemment. Vous pouvez soit le bercer traditionnellement avec les bras ou le mettre dans une berceuse. Pour plus d'efficacité, ajouter un léger bruit blanc de fond en vous servant d'un aspirateur ou un sèche-linge par exemple. Par contre, veillez à ne pas exagérer en ce qui concerne le bruit. Une ou deux minutes suffisent largement.

Enveloppez-le avec une couverture

Emmailloter votre bébé avec une couverture s'avère être une astuce efficace pour le soulager des coliques. La couverture permet de lui apporter plus de confort et le maintenir au chaud. En revanche, vous devrez vous assurer que la couverture soit fine.

Mettre une tétine dans sa bouche

Une tétine peut aussi jouer un rôle apaisant pour votre bébé, dans la mesure où il aime les mouvements de succion. Même si cette astuce est peu fiable, cela peut toujours vous servir occasionnellement.