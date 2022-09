Quelle est l’utilité d’un portage salarial ?

Le portage salarial est un système qui vous permet étant un entrepreneur de tirer profit d’une assurance et de la protection sociale. De plus, c’est une solution qui offre de nombreux avantages lors de la création d’une société. En plus de ces nombreux bienfaits et il est important de prendre connaissance de toutes ses qualités afin d’en profiter du portage salarial. Découvrez dans cet article quelques avantages du portage salarial.

Le portage salarial vous permet de bénéficier d’un prêt bancaire

Le portage salarial est très important pour tout entrepreneur, car il leur permet de faire des prêts bancaires pouvant les aider dans leur investissement. De plus, la majorité des banques ne trouvent pas l'intérêt de faire un prêt à un travailleur indépendant.

En effet, elles estiment que les entrepreneurs n’ont pas une stabilité financière. De même, les travailleurs bénéficient également du portage salarial mais sur des critères définis. En effet, en cas d’accident ou de maladie, ils tirent profit de la même protection sociale qu’un salarié normal. Tout cela est un facteur pouvant faciliter les différents prêts dans les organismes bancaires.

Le portage salarial offre la liberté du statut indépendant

La différence entre un entrepreneur et un salarié classique est que le consultant indépendant détermine ou propose ses propres services. De plus, il organise son travail en fonction de son emploi du temps et fixe enfin ses prix en toute liberté. Vous devez savoir que le salarié porté ne subit aucune charge administrative, c’est la société qui se charge du portage salarial pour s’occupe de tous. Pour finir, vous devez savoir que le portage salarial est l’un des systèmes les plus utilisés par les jeunes entrepreneurs.

La sécurité du salariat

Avec le portage salarial, le salarié porté va bénéficier des mêmes avantages que les employés en entreprise. En effet, il bénéficiera d’une assurance maladie, d’une assurance chômage, des congés payés et d’une cotisation retraite. De plus, ce système vous permet d’être en possession d’un salaire mensuel. Il est important de savoir que le portage salarial vous permet également de profiter d’une formation professionnelle, ce qui vous permet d’optimiser vos compétences.