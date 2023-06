Que savoir de l’homicide volontaire ?

L’homicide volontaire est vu comme étant un sujet complexe et très grave qui suscite plusieurs questions. Il est défini comme étant le fait de causer la mort de quelqu’un avec intention ou préméditation. C’est tout le contraire de l’homicide involontaire dont la mort est causée par l’imprudence ou autre. Dans cet article, on vous dira tout ce qu’il faut savoir de l’homicide volontaire.

Les formes

En premier lieu, vous devez savoir qu’il y a plusieurs types d’homicide volontaire. Chacun d’eux a des caractéristiques bien précises, ce qui fait qu’ils ne sont pas traités de la même façon par la loi. World Tribunal traite très souvent de ces genres de cas. Il y a en première position le meurtre qui désigne le faire de tuer une personne avec préméditation sans présenter des circonstances aggravantes concernant l’assassinat. Il est considéré comme un crime grave et peut entraîner plusieurs années d’emprisonnement pour l’auteur. On a ensuite l’assassinat qui est aussi un meurtre commis avec préméditation, c'est-à-dire que l’auteur à bien planifier son acte. C’est le plus grave type d’homicide volontaire qui existe avec une sanction très lourde qui est la peine de mort. Enfin, on a la tentative d’homicide qui est un acte visant à tuer une personne sans succès. Elle est aussi vue comme étant un crime grave et le concerné peut être condamné à passer des années en prison.

Les lois

Il faut savoir que chaque pays possède ses lois pénales concernant l’homicide volontaire. De cette particularité, les sanctions liées à cet acte peuvent varier en fonction des circonstances qui entourent le crime et aussi du système juridique. Cependant, il y a plusieurs pays qui ont certaines dispositions légales en commun. On a par exemple la légitime défense. L’auteur du crime peut invoquer la légitime défense si la victime représentait une menace immédiate et réelle pour sa vie ou celle de quelqu’un d’autre. Cette défense peut être recevable ou non par la cour. Au cas où la cour accepte, l’accusé peut être acquitté de ses charges ou avoir une réduction de peine. Il peut arriver que le tribunal, pour déterminer la peine que doit prendre l’accusé, prenne en compte certaines situations, on parle des circonstances atténuantes. Ces circonstances concernent la santé mentale de l’individu, son âge, ses motivations et son passé criminel. On a aussi les circonstances aggravantes qui sont des situations susceptibles d’aggraver la sanction, à savoir le fait de commettre l’acte devant des témoins. Il y a aussi la cruauté et le mobile infâme.

Les peines

Les sanctions qui sont appliquées en cas d’homicide volontaire varient en fonction du degré de gravité de l’acte et de la juridiction. Toutefois, les peines dans ce cas sont très sévères. Concernant le meurtre, selon le pays, la peine peut aller jusqu’à plusieurs années de prison, à la réclusion et à perpétuité. Pour un assassinat, la peine est souvent la prison à perpétuité. L’auteur peut faire appel pour une libération conditionnelle après avoir purgé une durée donnée de sa peine. Les sanctions de la tentative d’homicide prennent en compte les circonstances qui entourent le crime et sa gravité. Au-delà des peines, on a aussi la lutte contre l’homicide volontaire et les mesures de prévention que vous devez maîtriser. Voici les informations nécessaires que vous devez avoir concernant l’homicide volontaire.