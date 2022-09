Que faire lors d’un voyage à Bali ?

Située en dessous de l’équateur, Bali est une île indonésienne qui séduit par la beauté de son paysage. Faire un voyage dans ce merveilleux endroit vous permettra de profiter pleinement de sa beauté. Vous pourrez également faire de nombreuses découvertes et repartir avec des souvenirs inoubliables. Si vous ne savez pas encore quoi faire comme activité à Bali, cet article va vous éclairer.

Visiter le temple d’Uluwatu

Que vous ayez déjà entendu parler du temple Uluwatu ou pas, vous devez le visiter lorsque vous serez à Bali. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez mieux connaître cette île. C’est un temple situé dans la péninsule de Bukit et plus précisément à l’extrême Sud de Bali. Cet endroit a été conçu à partir du 11e siècle. Il a été fondé au bord d’une falaise et à 70 mètres au-dessus de l’océan indien. Visiter le temple d’Uluwatu vous permettra d’avoir de belles vues sur l’océan. Vous pourrez donc prendre de magnifiques photos en guise de souvenir. Vous devez cependant faire très attention à vos affaires. En effet, le temple abrite de nombreux singes voleurs qui n’hésitent pas à dépouiller les visiteurs. Soyez donc sur vos gardes lorsque vous serez à l’intérieur.

Faire une l’ascension du Volcan Batur durant la nuit

Bali est connue pour son paysage volcanique. On y retrouve plusieurs volcans dont le plus célèbre est le Volcan Batur. Il mesure 1717m et est accessible à tout le monde. Ainsi, que vous soyez professionnel de l’escalade ou pas, vous pouvez gravir ce volcan. Par ailleurs, il est plus indiqué de faire son ascension de nuit afin de profiter du lever de soleil. Vous devez aussi vous faire accompagner d’un guide lorsque vous entreprenez une telle aventure. Cela garantira votre sécurité. Pour atteindre le sommet du volcan, vous aurez à faire au total 2 heures de temps. Veillez à avoir sur vous une lampe pour mieux voir.