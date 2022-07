Portage salarial : comment fonctionne-t-il et quelle est son importance ?

L’avancée de la technologie et les crises ont favorisé une ouverture sur le plan professionnel. Ainsi, il y a eu des innovations et de nouvelles méthodes de travail. Cet article vous présente l’essentiel à savoir sur le portage salarial.

Définition et fonctionnement du portage salarial

Le portage salarial renvoie à une collaboration entre trois parties, il s’agit d’un salarié porté, d’une société de portage et des clients. Cela se fait avec un travailleur libre ou en freelance qui a une expertise dans son domaine, vous pouvez en connaître plus sur ce lien. Il dispose d’un libre choix des clients ainsi que les frais liés à son service. Le paiement se fera chez la société de portage qui paie le salarié porté.

Le portage salarial fonctionne sans aucune complication. D’abord le salarié porté va vers une société de portage où il peut engager un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Le professionnel est alors pris comme un travailleur, mais en portage salarial et à un même traitement que les employés ordinaires.

La société de portage est liée aux entreprises clientes. Leurs collaborations aboutissent à un paiement du salarié porté pour ses services. La société de portage assure la gestion des actes administratifs concernant le porté.

L'importance du portage salarial

Cette manière de travailler apporte plusieurs avantages pour le professionnel. Il bénéficie des mêmes traitements qu’un salarié. Il pourra alors avoir une sécurité et un droit au service social, les allocations, des épargnes salariales et bien d’autres choses. Avec la signature d’un CDI, il peut avoir un crédit de l’immobilier pour un accès plus facile à la location.

Le salarié porté gagne en temps et aussi d’un accompagnement personnalisé. De plus, le portage salarial facilite la vie à plusieurs autres couches de personnes comme les retraités et les jeunes diplômés. Il accompagne ces derniers dans leurs projets, ce qui leur permet d’avoir une totale indépendance financière.