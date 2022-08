Nos conseils pour arrêter de fumer

Le tabagisme a toujours été un fléau pour la société. Ceux qui s'y adonnent se livrent à de nombreux risques que ce soit des maladies ou des déséquilibres. Ainsi, le mieux serait d'aider les additifs à s'y abstenir et pour y parvenir, il existe bon nombre de méthodes bien efficaces.

La thérapie

La thérapie est une méthode susceptible d'aider une personne à arrêter de fumer. On distingue par exemple la thérapie cognitivo comportemental la sophrologie ou encore l'acupuncture. Cette thérapie menée par un ou une thérapeute, vise essentiellement à favoriser le bien-être de la personne additive au tabac et ce, à travers une méthode qui allie relaxation et maîtrise du mental. Celui-ci informe son patient des dangers qu'il encourt et des avantages dont il bénéficierait lorsqu'il arrêtera de fumer. Le thérapeute l'aide à se débarrasser de toute envie de fumer et procède également à des entretiens motivationnels, aller ici pour en voir plus.

Les autres méthodes

En matière de sevrage tabagique, hormis le recours à la méthode thérapeutique, l'additif se doit d'y mettre toute sa volonté. La volonté de l'additif compte beaucoup dans ce processus. Sans quoi, rien ne saurait aboutir car à chaque fois, celui-ci n'aurait tendance qu'à tout arrêter. Aussi, il doit se faire encourager par son entourage afin de se sentir soutenu et par la même occasion, ceci lui procurerait beaucoup plus de motivation. Il faudrait également le mettre au parfum des bienfaits que le sevrage pourrait lui apporter, notamment la diminution des risques de maladies cardiovasculaires ou encore la régulation de l'oxygène dans son organisme.

L'additif se doit également d'éviter totalement de boire de l'alcool ou de fréquenter un quelconque milieu où se regroupent des individus pour fumer. Par ailleurs, il est fort probable qu'au cours du processus, celui qui procède au sevrage tabagique ait de fortes envies de fumer. Pour éviter que cela n'arrive, celui-ci pourrait s'occuper à travailler, à faire le sport ou toute autre activité pouvant lui permettre de ne point y penser.