Les meilleures façons de profiter de Marrakech

Il y a tellement plus à Marrakech que ses souks colorés. S'il y a une chose pour laquelle Marrakech est célèbre, ce sont ses souks et pour cause, ils sont parmi les plus animés et colorés au monde. Mais si vous aspirez à un après-midi loin du chaos et du bruit, vous serez ravi de savoir que la ville a bien plus à offrir que ses marchés. Voici des suggestions pour vous aider à découvrir Marrakech.

Respirez au palais de la Bahia

Le palais Bahia est un havre de paix si les bruits de la ville sont assourdissants. Consultez et lisez ceci ici maintenant. Le nom Bahia signifie éclat et le nom lui va bien. Le palais, construit à la fin du 19ème siècle, est facilement l'un des bâtiments les plus imposants et les plus beaux de Marrakech.

Un bel exemple de design islamique et marocain, vous pourriez passer une matinée entière à étudier les plafonds peints somptueux, les boiseries ornées et les colonnes classiques. Ou détendez-vous simplement dans les paisibles jardins clos du palais, sillonnés d'allées ombragées bordées d'orangers, de bananiers et de citronniers.

Voir la ville sur deux roues

Il était une fois, les habitants sillonnaient la ville à vélo, puis les voitures et les scooters sont devenus le mode de transport préféré, et les vélos sont passés de mode. Eh bien, tout cela est sur le point de changer grâce à Medina Bike, le système de partage de vélos de Marrakech. Le premier du genre en Afrique. Idéal pour les visiteurs, 300 vélos sont disponibles à la location 24h/24 et 7j/7 dans 10 stations de location.

Elles sont toutes idéalement situées à proximité de sites populaires, tels que la mosquée Koutoubia, la plus grande mosquée de Marrakech et le Jardin Majorelle. La ville possède des pistes cyclables désignées, mais si vous souhaitez parcourir quelques kilomètres, il vaut la peine d'engager un guide qualifié pour vous faire visiter. Il existe de nombreuses randonnées à vélo que vous pouvez réserver sur place.