Le jeûne, c’est une manière de se priver volontairement ou non de nourriture ou d’une bouffe quelconque en tenant compte de sa consommation anarchique pour préserver sa santé. Quels sont les différents types de jeûne pour préserver sa santé ? Soulager votre curiosité sur les différents types de jeûne grâce aux informations que cet article a pris le soin de collecter.

Le jeûne Buchinger

Le but du jeûne Buchinger est de consommer uniquement les aliments liquides comme de l’eau, du jus de fruits, du thé noir, blanc ou encore matcha pour préserver sa santé. Cette manière de jeûner pour sa santé libère et met au propre les toxines produites par le corps. Ce type de jeûne interdit formellement la consommation de produits alcooliques et les cigarettes.

Le jeûne alcalin

Ce type de jeûne a pour but de diminuer le taux d’acide de votre corps et lutte contre la fatigue intestinale pendant 14 jours environ. Cependant, il est interdit de consommer les aliments riches en acide comme les protéines animales et aussi des céréales acidifiées. Les exercices physiques sont plus recommandés pour le bon fonctionnement de ce jeûne. En éliminant certains aliments et produits comme l’alcool, les cigarettes acidifiées, elle vous aide aussi à perdre du poids.

Le jeûne intermittent

Le but de ce jeûne est de diminuer la douleur, la rigidité et la consommation d’AINS chez les personnes atteintes de la polyarthrite rhumatoïde. Étant donné que son objectif principal est la perte du poids, il est formellement interdit de consommer certains aliments dont le taux de glucose est excessif et aussi du café qui demande plus souvent du travail au niveau du foie. Il augmente la capacité de votre système digestif, de l'insomnie et favorise le bon fonctionnement de votre cerveau.