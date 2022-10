Comment s’organiser pour créer un bon potager ?

Un jardin potager est un jardin où se pratique la culture vivrière de plantes potagères destinées à la consommation familiale. Pour créer son potager, il faut s’organiser en passant par plusieurs méthodes. Ce guide vous permettra de connaître les méthodes à suivre pour créer un beau potager.

Faire un plan pour son potager

La première étape pour créer un beau potager est de dessiner un plan. Cela va vous rendre un grand service en permettant d’éviter des restrictions et d’optimiser sa surface. Vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur ce plan dans les années à venir. Pour le choix de la forme à tracer sur votre feuille, il est recommandé un potager en carré, avec beaucoup de variétés plantées à côté les unes des autres. Cela donne de bons rendements et sollicite moins d’entretien. Et si vous désirez un grand potager pour aboutir à l’autosuffisance alimentaire, il faut multiplier les carrés. Pour l’organisation des sous-unités de fruits et légumes, il faut jeter un œil au calendrier du potager, avec les dates de récoltes et de semis.

Organiser votre potager en fonction de l’ensoleillement

L’ensoleillement est un critère essentiel à prendre en compte pour créer un beau potager. La qualité de la terre peut être changée. Par exemple, lorsque le sol est très peu exposé, certaines cultures ne peuvent pas pousser, mais d’autres par contre peuvent pousser. L’organisation de son potager va dépendre également de la région dans laquelle vous êtes.

La rotation des cultures, pas indispensable

La rotation de culture est la suite de cultures échelonnées sur une même parcelle au fil des années. En ce qui concerne le jardin potager, il faut faire sa division en quatre et puis lancer toutes les cultures en même temps. Il faut faire tourner les carrés dès l’année qui suit. Dans tous les cas, elles sont indiquées pour les maraîchers cultivant sur de grandes surfaces. À petite échelle, il n’y a pas de problème si vous ne le prenez pas en compte.