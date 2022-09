Comment reconnaître une urgence dentaire ?

Il peut arriver qu’une douleur dentaire soit insensible aux antalgiques ou aux anti-inflammatoires. Cette douleur peut sembler insupportable pour la personne souffrante. Dans ce cas, il s’agira là d’une urgence dentaire qui doit être traitée comme une urgence médicale. Il est donc important de savoir reconnaître une urgence dentaire.

La rage dentaire

Il survient lorsqu’il y a un composite dentaire, une carie ou même une perte de plomb au niveau des dents. Le nerf stimulé fera face à tout type d’agressions extérieures surtout lorsque le sucre, le chaud et le froid sont en cause. Les urgences dentaires peuvent être en se renseignant sur ce site. Les douleurs auront tendance à monter en intensité. La prise des antalgiques fera baisser la douleur pendant un bref un instant. Dans ce genre de cas, il faut se rendre auprès d’un dentiste. Si vous possédez un kit d’urgence, il faudra vous en servir.

L’abcès dentaire

Un nerf de dent nécrosé associé à la multiplication des batteries donne lieu à l’abcès dentaire. La dent n’est donc susceptible de sentir la chaleur et la fraîcheur. Il est impossible de toucher la dent ou manger dessus au risque provoquer des douleurs atroces. Par ailleurs, la dent subit une inflammation la nuit et la douleur s’intensifie. Dès l’apparition de certains symptômes comme le ganglion et la fièvre, c’est le signe d’une urgence dentaire. Il faut donc impérativement se rendre à l’hôpital. Si vous en avez la possibilité, localisez la dent qui cause problème en tapotant toutes les dents.

En l’absence d’un dentiste, rendez-vous chez un médecin généraliste qui trouvera solution. Et surtout, ne prenez jamais des anti-inflammatoires au risque d’aggraver l’abcès.

Gérer une urgence dentaire

Lorsque vous souffrez du mal en semaine, allez chez votre dentiste habituel afin qu’il s’occupe de vous. En son absence, la personne la plus indiquée est un dentiste. Si l’urgence apparaît un dimanche ou un jour fériée, demandez conseil auprès d’une pharmacie afin de connaitre les dentistes disponibles à ce moment-là. Mais le mal survient en pleine nuit, il faut prendre un comprimé d’antalgique puis trouver un hôpital qui traite les urgences dentaires de nuit afin de se faire soigner.