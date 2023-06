Comment jeter ses documents importants en toute sécurité ?

Le tri de vos documents est une tâche fastidieuse et souvent négligée. Cependant, il est important de savoir comment jeter les documents importants en toute sécurité, afin d'éviter tout risque de vol d'identité ou de fraude.

Quels sont les documents que vous pouvez jeter en toute sécurité ?

Vous vous demandez certainement quels sont les documents que l'on peut jeter ? Alors les voici :

Les reçus et factures de moins de 1 an

Les reçus et les factures sont des documents courants qui s'accumulent rapidement dans nos maisons et nos bureaux. Bien qu'il soit important de conserver ces documents pour la comptabilité, il n'est pas nécessaire de les garder indéfiniment.

Les reçus et les factures de moins d'un an peuvent être jetés en toute sécurité, car ils ne seront probablement plus utiles pour les déclarations fiscales ou les remboursements.

Les documents obsolètes

Les documents obsolètes sont des documents qui ne sont plus pertinents ou nécessaires. Il peut s'agir de vieux contrats, de relevés bancaires datant de plusieurs années ou de documents de travail obsolètes.

Cependant, il est important de se rappeler que certains documents, tels que les contrats immobiliers, peuvent contenir des informations importantes qui peuvent être nécessaires à l'avenir. Il est donc important de vérifier attentivement les documents avant de les jeter.

Les publicités et les circulaires

Les publicités et les circulaires sont souvent jetables dès leur réception. Ces documents ne contiennent généralement pas d'informations personnelles ou sensibles et peuvent donc être jetés en toute sécurité.

Toutefois, il est important de déchiqueter ces documents avant de les jeter pour éviter que des personnes mal intentionnées ne fouillent dans vos poubelles et ne récupèrent ces documents.

Jeter ses documents : Comment faire ?

Destruction des documents à domicile

La méthode la plus courante pour jeter les documents importants est la destruction à domicile. Cela implique l'utilisation d'un destructeur de documents, qui déchiquette le papier en petits morceaux.

Assurez-vous que votre destructeur de documents est de qualité supérieure et qu'il est capable de détruire les documents en particules fines. Les documents déchiquetés peuvent ensuite être placés dans un sac poubelle et jetés avec les ordures ménagères.

Destruction des documents par un service de destruction professionnelle

Si vous avez une grande quantité de documents à jeter, il peut être plus prudent de faire appel à un service de destruction professionnelle. Ces entreprises utilisent des méthodes de destruction hautement sécurisées pour s'assurer que vos documents sont détruits de manière efficace et confidentielle.

Les documents sont détruits sur place ou dans des installations de destruction sécurisée, et vous recevrez une preuve écrite de destruction.

Numérisation des documents avant de les jeter

Si vous souhaitez conserver une copie électronique de vos documents importants, vous pouvez les numériser avant de les jeter. Cela implique de scanner les documents et de les sauvegarder sur un disque dur externe ou dans un service de stockage en ligne.

Une fois que vous avez sauvegardé les documents numérisés, vous pouvez les détruire en utilisant l'une des méthodes évoquées précédemment.

Le tri de vos documents est une tâche importante qui doit être effectuée régulièrement. En utilisant l'une des méthodes décrites dans cet article, vous pouvez jeter vos documents importants en toute sécurité, sans risque de vol d'identité ou de fraude.

N'oubliez pas que les documents contenant des informations sensibles doivent être détruits de manière sécurisée, afin de protéger votre vie privée et votre sécurité financière.