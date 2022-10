Comment faire réduire ses impôts ?

Les impôts sont des taxes publiques imposées par l’état sur les biens. Il est imposé afin que tous les citoyens du pays puissent contribuer dans l’amélioration de l’économie du pays. Le problème est que pour les personnes disposant de plusieurs bien, l’ensemble de ces taxes devient relativement cher. Il a lieu alors de chercher des moyens afin de diminuer ces impôts. Vous aurez quelques-unes de ces astuces dans cet article.

Opter pour une défiscalisation immobilière

C'est le moyen le plus utilisé par les personnes désireuses de diminuer leurs impôts. Pour motiver les détenteurs de bien, l'état à créer un climat favorable à l'investissement immobilier. Il a voté des lois qui permettent de rendre tout le monde gagnant. Parmi ces lois, il y a la loi de Pinel qui est la plus connue de toutes. C'est une loi votée en 2014 permettant aux personnes de faibles revenus de trouver un appartement. Elle permet aussi aux propriétaires de diminuer considérablement leurs impôts.

Cette loi stipule que si une personne loue un appartement pendant 6 ans, alors il obtient une réduction de 12 %. Il s’agit d’une réduction de 12 % par rapport au prix d’achat de l’appartement. Ensuite, cette même loi promet que la réduction de l’impôt s’augmente avec le nombre d’années de location. C’est ainsi que pour une location de 12 années, on obtient une réduction de 21 %. C’est sans nul doute le moyen le plus efficace de faire diminuer ses impôts.

Opter pour une assurance-vie

Vous n’êtes pas sans savoir que si vous laissez votre fortune dans les banques, des coûts s’appliquent chaque année. Pour éviter cela, l’assurance-vie peut se montrer être un grand atout. En investissant dans l’assurance-vie, vous effectuez un placement de vos biens et aucuns frais ne seront déduits. Cet investissement peut durer le plus de temps que possible.

Vous pouvez aussi opter pour un investissement dans les petites et moyennes entreprises. L’état encourage l’entrepreneuriat et c’est pour ça qu’il diminue les frais d’impôt dans ce domaine. Vous pouvez alors investir dans plusieurs entreprises à la fois afin de placer tout votre capital.