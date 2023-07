Comment économiser au quotidien ? 5 règles pour économiser sagement

Tout le monde aimerait probablement vivre économiquement, non pas pour gaspiller les ressources, mais pour les accumuler et les multiplier. Vous ne savez pas par où commencer pour économiser de l'électricité, du chauffage, de la nourriture ? Vous cherchez une réponse à la question de savoir comment économiser de l'argent ? Apprenez les 5 règles d'une épargne efficace.

Quels sont les avantages de l'épargne ?

Grâce à l'épargne, vous disposez de ressources que vous n'utilisez pas pour subvenir à vos besoins actuels, et ainsi, vous bénéficiez d'une sécurité sociale. Vous avez moins peur de perdre votre emploi ou des dépenses imprévues, vous pouvez vous permettre plus. Vous pouvez vous permettre d'acheter des biens plus chers et de réaliser vos rêves. Lisez plus de conseils sur Argent au quotidien.

Lorsque vous avez des économies, vous n'avez pas à les emprunter auprès d'une banque ou d'institutions non bancaires. Vous n'êtes endetté envers personne, vous conservez une indépendance et une entière liberté pour gérer vos propres finances. En tant que personne économe, vous avez le sens du libre arbitre, la conviction que beaucoup dépend de vous, que vous êtes responsable de votre vie.

Sur quoi pouvez-vous économiser ?

Épargner, ce n'est pas seulement économiser de l'argent, c'est aussi réduire la consommation de nombreux biens de consommation :

utilisez des transports bon marché : si vous avez quelques kilomètres pour travailler, remplacez la voiture par un vélo ou un scooter ;

réduire la consommation de médias ;

réduire le gaspillage d'eau, de chaleur et surtout d'électricité ;

profitez de la promotion : si vous avez besoin d'un produit (vêtements, matériel électronique, mobilier, moyen de transport), attendez la promotion ou achetez des biens post-exposition ;

recherchez des événements gratuits : tout en économisant, vous n'avez pas à renoncer au divertissement et à la participation à la vie culturelle ;

acheter en stock : acheter en plus grande quantité à des rabais des biens durables que vous utilisez constamment ;

cuisinez vos propres repas : limitez les sorties au restaurant, préparez des sandwichs au travail et emportez votre propre nourriture et vos boissons dans des endroits où les prix sont artificiellement élevés (plage, train).

Les méthodes présentées n'épuisent pas les possibilités d'économie. Cependant, elles montrent bien l'essence d'être économe, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage de ressources.

Comment commencer à économiser ? 5 étapes vers le succès

L'épargne n'est pas une activité ponctuelle, mais un processus étalé dans le temps. Si vous voulez que cela devienne une routine quotidienne et un mode de vie, faites ces 5 choses :