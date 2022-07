Comment choisir un canapé style scandinave ?

En ces temps mouvementés d'aujourd'hui, le style scandinave ou nordique se répand de plus en plus dans les intérieurs. Et pas étonnant. Selon des enquêtes, ces Danois et Norvégiens font partie des personnes les plus heureuses du monde, et cela est influencé par leur mode de vie détendu appelé hygge, qui est lié non seulement à l'art de trouver quelque chose de beau à tout moment, mais aussi à meubler un domicile.

Quel canapé style scandinave choisir ?

La légèreté, les formes minimalistes et l'harmonie avec la nature sont importantes. Cette équation est égale, par exemple, à un canapé blanc ou à un canapé gris sur pieds en bois, grâce auquel il donnera une impression plus légère et ajoutera à la légèreté de toute la pièce, ou avec d'autres détails en bois. Vous pouvez aller à ce site web pour plus de détails.

La combinaison d'un tissu grossier avec du bois semble confortable et selon votre humeur, vous pouvez égayer des tons neutres avec des oreillers et des couvertures aux couleurs vives. Le style nordique est également connu pour combiner des éléments modernes et naturels ou vintage. Par conséquent, assurez-vous de ne pas avoir peur d'expérimenter et de croire qu'un canapé gris et une planche de bois au lieu d'une table basse peuvent être vraiment impressionnants.

Que rechercher lors du choix d'un canapé ?

Si vous avez un espace plus petit dans lequel vous souhaitez placer un nouveau canapé, gardez toujours suffisamment d'espace entre celui-ci, les murs et la table afin que vous puissiez marcher confortablement et que la pièce n'ait pas l'air à l'étroit. Les canapés droits plus petits, à deux ou trois places conviennent mieux à ce style, mais si vous êtes toujours debout derrière un canapé d'angle en forme de L, vous le trouverez certainement également adapté.

Voulez-vous aussi dormir sur le canapé ?

Il est important de se demander à quelle fréquence ce sera. S'il ne s'agit que d'une nuitée occasionnelle, par exemple pour les visiteurs qui sont restés jusqu'au petit matin, un canapé-lit avec des tiroirs en bois ordinaires suffira certainement. Un tel canapé devrait avoir une grille en métal et un très bon matelas, pour que votre dos ne vous fasse pas mal le matin et que vous soyez toujours dans cette fraîcheur scandinave.