Bien choisir un réservoir WC : nos astuces

Le réservoir du WC est un élément qui concourt au bon fonctionnement de ce dernier. Il permet d'envoyer assez d'eau pour éliminer les déchets. Étant très important, il convient de savoir qu'il existe plusieurs modèles. Ainsi, le choix de votre WC doit nécessairement dépendre de ces éléments. Découvrez l’essentiel ici.

Le type de réservoir pour votre WC

Le choix de votre réservoir de WC dépendra du type que vous aurez à choisir. Si vous cliquez pour plus d'informations, vous verrez toit sur les modèles de réservoir. En réalité, il y a au total trois réservoirs de WC. Les modèles bas, semi-bas et hauts. Le premier est un model plus simplifié qui fait un avec la cuvette. Il est aussi possible d'avoir un réservoir de ce type qui n'est pas coller à votre cuvette. Pour ce qui est du réservoir semi-bas, elle existe uniquement en format double. C'est-à-dire qu'il ne fait pas qu'un avec votre cuvette. Par ailleurs, vous pouvez opter pour le réservoir haut. La particularité avec ce dernier est qu'il existe depuis longtemps. Il est facile d’utilisation, il suffit de manipuler une tirette pour envoyer l'eau.

Le mécanisme de la chasse d'eau

Un autre point essentiel à considérer est la chasse d'eau. Lorsque vous finissez de faire vos besoins, vous devez chasser l'eau sale. Le mécanisme de chasse d'eau le plus approprié est celui de la chaînette. Il est uniquement approprié pour un réservoir mural. Si ce réservoir ne vous convient pas, vous pouvez opter pour le mécanisme de la tige. Il est aussi pratique. Il suffit de tirer pour faire sortir l'eau. Quand le nettoyage n'est pas bien fait, vous pouvez tirer à nouveau sur la tige. Par ailleurs, le réservoir avec un bouton simple reste très utilisé. Ici, vous n'avez qu'à faire une pression sur la touche et vous arrêter quand c'est propre.