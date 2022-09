3 critères pour bien choisir son compte épargne

Savez-vous que l'argent qui dort ne rapporte rien et qui finit parfois par perdre sa valeur ? Par conséquent, il est conseillé de recourir à l’ouverture d’un compte épargne pour garder vos réserves de liquidités. Contrairement aux autres comptes, ce dernier a peu de règles et de restrictions en matière de dépôts et de retraits. Voici comment bien choisir son compte épargne.

Les motifs de l’épargne

Avant tout, vous devez énumérer les raisons qui vous motivent à épargner avant de choisir votre compte épargne. L'épargne peut être utilisée comme moyen de se constituer une réserve de fonds dans des situations difficiles : chômage, problèmes de santé, baisse des investissements, etc. Pour en savoir plus sur les banques, n'hésitez pas à cliquer ici maintenant.

L'ouverture d'un compte d'épargne est une décision qui peut être prise dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Vous pouvez mettre votre argent de côté et financer un voyage, un logement ou une formation. Vous pouvez également ouvrir un compte épargne pour accumuler de l'argent à transmettre à vos descendants.

Le montant à épargner

Il est nécessaire de savoir combien vous êtes prêt à épargner, surtout si votre banque a des restrictions. Pour ce faire, il vous suffit de déterminer le montant approximatif. Rappelons que les comptes d'épargne sont assortis de nombreuses garanties et vous offrent une garantie de reconstituer votre épargne ainsi que les intérêts courus.

Le taux d’intérêt

Un compte d'épargne vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de gagner des intérêts sur le montant que vous conservez. Lorsque vous décidez d'ouvrir un compte d'épargne, vous devez faire attention à l'intérêt qu'il offre. Il y en a deux : les tarifs de bases et les primes de fidélité. Notez que les tarifs de bases et les bonus de fidélité ne sont requis que pour les comptes réglementés. Pour les comptes non réglementés, les institutions financières peuvent ou non choisir d'offrir des taux de référence.