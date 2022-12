04 signes d'un site Web de confiance

Les cas de cybercriminalité et de phishing n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années, et malheureusement la pandémie de Covid-19 aggrave considérablement les choses. Le FBI a rapporté qu'en avril 2020, les cas de cybercriminalité avaient augmenté de 300 % depuis le début de la pandémie. Avec de plus en plus de personnes travaillant en ligne, il est plus important que jamais que chaque internaute apprenne à se protéger et à quoi faire attention. Voici quelques signes de sites Web dignes de confiance que vous pouvez utiliser pour vous assurer qu'ils sont légitimes .

1. HTTPS

Si l'URL d'un site Web commence par HTTPS (plutôt que par HTTP), cela signifie que le site crypte les demandes de données et les réponses. En langage clair, cela rend plus difficile pour un tiers malveillant de voler vos informations. Ceci est particulièrement important si vous avez l'intention de faire un achat sur le site Web. N'entrez jamais vos informations de paiement ou de carte de crédit sur un site HTTP !

2. État de sécurité et icône de cadenas

Votre navigateur dispose également d'outils intégrés pour vous aider à rester en sécurité. Recherchez la petite icône de cadenas à gauche de l'URL et faites toujours attention si votre navigateur vous met en garde contre un site particulier.

3. Vérifiez l'orthographe de l'URL

Les cybercriminels deviennent extrêmement rusés, et parfois un site Web illégitime est pratiquement impossible à distinguer de la réalité, du moins en termes d'apparence et de conception. Une tactique particulièrement sournoise consiste à masquer le domaine réel du site avec une adresse légèrement plus longue. Soyez particulièrement prudent si vous avez suivi un lien dans un e-mail pour accéder au site. Consultez le site Wiki-zone.com pour en savoir plus.

4. Recherchez des critiques et des témoignages positifs

Si vous n'avez jamais utilisé un service auparavant, prenez quelques minutes pour vérifier si le site Web contient de bonnes critiques en ligne. Ne vous laissez pas tomber dans le même piège que les victimes précédentes lorsqu'elles ont pris le temps d'avertir les autres d'une plate-forme douteuse.