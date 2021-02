Votre ordinateur personnel se plante : que faut-il faire ?

Les ordinateurs personnels encore appelés PC (personale computer) sont devenus indispensables dans plusieurs domaines. Ils sont des outils de travail incontournables grâce à la possibilité qu’ils offrent d’opérer de gigantesque opération. C’est aussi des outils de loisirs et de distractions. Dans l’usage de ces appareils, vous pouvez être confronté à des problèmes comme le plantage de votre ordinateur. Bien que tous les ordinateurs soient vulnérables à cette panne, certains ayant des capacités plus élevées en son moins vulnérable. Pour plus de précision, essayez ici. Vous ne savez pas quoi faire quand votre ordinateur se plante, lisez la suite.

L’ordinateur se plante

L'ordinateur comme tout autre appareil électronique est susceptible de se planter. Vous faites un travail sur votre ordinateur, vous jouez, vous rédigez un rapport et tout à coup aucune commande ne s'exécute. L'écran se fige et tout s'enraye. Le curseur ne répond plus ou encore vous faites face à une lenteur généralisée. Dans certains cas le programme à exécuter s'arrête, l'ordinateur se bloque. La panne peut être causée par un bug ou l'incompatibilité des programmes de l'ordinateur.

Quelques astuces face à un ordinateur qui se plante

Pour résoudre le problème, il faut redémarrer l'ordinateur. Faites un appui long sur la touche d'alimentation (touche Power). Vous prolongez l'appui jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Patientez quelques secondes puis rallumer à nouveau la machine. Si le problème n'est pas résolu après ce premier exercice, faites le suivant. Il s'agit d'éteindre votre ordinateur et de retirer la batterie si c'est possible. Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton Power pendant vingt secondes sans remettre la batterie. C'est évident que l'ordinateur ne s'allume point. Remettez la batterie et rallumez la machine. Le problème serait ainsi résolu, il est aussi important de vérifier la capacité du processeur et de la RAM dans le choix de votre PC.