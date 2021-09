Utilisation et avantages d’un émulateur

De nombreuses personnes, conscientes des ressources matérielles relativement faibles des anciens systèmes d’exploitation se sont demandées s'il était possible de tenter une émulation sur des ordinateurs traditionnels. L'émulation est un sujet dont vous avez probablement beaucoup entendu parler. Mais qu'est-ce que l'émulation ? Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à poursuivre la lecture de cet article.

Qu’est-ce que l’émulation ?

En termes simples, on parle d'émulation lorsqu'un ordinateur se comporte comme un autre périphérique. Un émulateur est un logiciel qui permet à l'ordinateur hôte de simuler un système d’exploitation autre que le sien. Les dispositifs qui peuvent être émulés comprennent les anciens systèmes d'exploitation, les consoles de jeux vidéo et certains programmes. Le succès immédiat qu’a connu la Nintendo Switch par exemple, à susciter la mise en place de plusieurs émulateurs. Consultez le site https://www.hplay.fr/emulateurs-nintendo-switch/ pour en savoir plus.

Il convient de noter que l'émulation et la virtualisation ne sont pas la même chose. L'émulation utilise une imitation complète du matériel et des logiciels, tandis que la virtualisation n'imite que certaines parties du matériel requis, et même dans ce cas, elle exige que la machine hôte ait la même architecture (comme x86) pour fonctionner correctement. C'est pourquoi vous pouvez exécuter Windows/Linux en virtualisation sur des PC x86 mais pas sur d'autres appareils.

Avantages et utilisations de l'émulation

L'émulation, en particulier l'émulation de jeux vidéo, présente un grand nombre d'avantages. L'émulation de jeux vidéo permet aux utilisateurs d'augmenter la résolution des jeux, d'ajouter des effets de post-traitement, de jouer avec différentes manettes et de faire toutes sortes de nouvelles choses avec leurs jeux qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant.

Un émulateur permet également à du matériel suffisamment puissant d'imiter du matériel ancien pour assurer la rétrocompatibilité. Outre les jeux, l'émulation trouve également son utilité dans les cercles de développeurs. Un émulateur est utile pour les développeurs travaillant sur des appareils Android, par exemple, car un émulateur Android est inclus dans le SDK Android de Google.