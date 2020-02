Usage des agrumes pour les soins corporels

Cultivés surtout en régions tropicale et méditerranéenne, les agrumes possèdent de nombreuses vertus utilisées dans plusieurs domaines. Aussi bien leur zeste que leur jus sont utiles. Leur valeur diététique n'est plus à démontrer. Ils apportent une part importante des apports journaliers recommandés en vitamine C, contiennent en quantité importante des minéraux et d'antioxydants contribuant ainsi au renforcement du système immunitaire, piégeant les radicaux libres (limitant le stress oxydatif et donc les processus de vieillissement, de survenue de cancer ou des maladies chroniques). Ils participent au renouvellement des cellules et sont indiqués en cas d'asthénie.

Quelques exemples

Les agrumes regroupent les fruits produits par les arbres du genre Citrus. Vous en saurez plus en allant sur le site https://espace-indigo-auray.fr/. Ce sont entre autres la mandarine, l'orange, le citron, la bergamote, le kumquat, le pomelo, le tangelo.

Usages pour la peau et les cheveux

Les agrumes ont des effets multiples et de natures variées sur la peau. On peut utiliser aussi bien le zeste que le jus. Le jus de citron peut, à titre d'exemple, être utilisé pour nettoyer la peau, diminuer la production de sébum par son effet astringent, très utile pour les peaux grasses. Il suffit pour cela, d'imbiber du coton avec du jus de citron et de frotter la zone désirée, après l'avoir préalablement lavée. Mélangé avec du miel et de l'huile d'olive, le jus de citron peut être utile pour vous cheveux secs et abîmés. Il suffit d'appliquer ce mélange sur vos cheveux pendant plusieurs minutes puis de les laver avec du shampoing. Les soucis d'odeur corporelle peuvent également être résolus en utilisant du jus de citron.

Le zeste du citron et de l'orange, appliqué sur la peau lui donne de l'éclat. Pour vos problèmes de points noirs, vous pouvez utiliser du citron déjà pressé et le frotter sur les points noirs en question.

Les agrumes peuvent donc vous être utiles pour soigner votre peau.