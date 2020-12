Un divorce à l’amiable : comment procéder ?

Il n’est pas toujours facile pour deux êtres qui se sont aimés, de se séparer. Mais si la situation oblige et qu’aucune autre porte que le divorce n’est envisageable, alors, il vaut mieux tout faire pour pouvoir divorcer de manière saine. Les frais qu’engendre un simple divorce sont énormes sans parler des répercussions psychologiques, émotionnelles et autres. Comment alors procéder pour divorcer sans tapage et dans le calme ?

Les deux parties doivent être en accord

La première des conditions à remplir pour un divorce à l’amiable, est le consentement des deux parties. C’est lorsque l’une des parties n’est pas d’accord pour ce divorce que les problèmes commencent. Si vous désirez donc divorcer dans le calme, assurez-vous que votre conjoint soit coopératif. Une fois que le consentement des conjoints à propos du divorce est clair, il faut à présent contacter un avocat qui va établir la convention du divorce dans laquelle tous les détails concernant les répartitions des biens et les responsabilités de chacun sera défini. Ce n’est qu’après cette étape que le dossier est introduit auprès d’un juge des affaires familiales. Pour en savoir plus sur les autres formalités à suivre, lisez l’article concernant le divorce qui a été précédemment publié ici sur ce site.

Les avantages d’un divorce à l’amiable

Lorsque vous optez pour un divorce à l’amiable, cela vous reviens moins cher. Vous pouvez même ne solliciter qu’un seul avocat qui va se charger de gérer l’affaire pour vous deux (votre conjoint et vous). Un divorce à l’amiable vous évite une publicité gratuite puisque en cas de conflits, tout le monde est informé et la situation tarde d’être réglée. Un divorce à l’amiable est donc le seul moyen pour en finir vite avec l’autre. Et s’il y a des enfants, ceci leurs épargne des troubles psychologiques.