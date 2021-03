Tout savoir sur les émulateurs Android sous linux

Les systèmes d'exploitation mobiles les plus courants sont iOS et Android, mais saviez-vous que si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez utiliser Android ? Cela peut vous permettre d’utiliser une application via un émulateur. L'utilisation d'Android sur votre ordinateur portable peut toutefois présenter d'autres avantages que le simple fait d'exécuter l'application en question.

Pourquoi utiliser un émulateur Android ?

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Android et Linux ont le même noyau. Cela est possible car le système Android est une des nombreuses distributions de Linux comme Ubuntu, Fedora, Kali et bien d’autres. En raison de cela, il serait légitime de croire qu’on peut exécuter aisément des applications Android sur Linux.

Ce n’est malheureusement pas le cas, car les logiciels nécessaires pour exécuter ces applications ne sont pas présents au niveau du noyau. C’est là qu’entre en jeu l’émulateur Android. L’emulateur linux sur android et ce dernier sont presque similaires.

Beaucoup d’émulateurs sont disponibles, mais tous ne sont pas très efficaces. Il faut donc faire le bon choix d’émulateur pour profiter pleinement de ses applications.

Quelques émulateurs de choix

Lorsque l'on considère les émulateurs Android, la première option est l'émulateur Android par défaut de Google, disponible dans l'Android SDK.

Mais, sur un ordinateur normal (un ordinateur portable à processeur Core i3 3e génération, 4 Go de RAM par exemple), il faut environ 5 minutes pour démarrer et les performances sont très médiocres. Cela peut devenir pire après avoir démarré le studio Android au cas où vous seriez un développeur.

Genymotion est l’un des meilleurs émulateurs Android de Linux proposés jusqu'à présent sur le marché, aux côtés d’Anbox. Il est rapide, simple et peut être intégré dans un studio Android sans aucune configuration supplémentaire.

Si vous cherchez un émulateur d'Android pour le développement ou si vous voulez simplement faire tourner WhatsApp ou quelque chose comme ça sur votre ordinateur, Genymotion est le bon choix.

Genymotion est gratuit pour un usage personnel et peut être téléchargé sur leur site après inscription. Si vous souhaitez utiliser Genymotion pour un usage professionnel, essayez Desktop Édition For Business.