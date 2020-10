Tout savoir sur les ascenseurs aux normes des handicapés

La vie nous réserve des déboires que nous traînons parfois toute notre existence. Face à cette réalité, les outils que nous utilisons au quotidien intègres de plus en plus les besoins des handicapés pour leur faciliter la vie et promouvoir leur intégration sociale. L’article ci, aborde quelques aspects des ascenseurs adaptés pour les handicapés.

C’est quoi un ascenseur pour handicapés ?

Vous trouverez sur ce site internet quelques commodités qui intègrent les besoins des handicapés dans l’usage des ascenseurs. Conçus pour faciliter la mobilité, la monté ou la descente sans effort entre les niveaux d’étages, les ascenseurs au départ ne prenaient pas en compte le souci des personnes handicapées. Mais depuis peu, des efforts colossaux sont fournis pour intégrer aux nouvelles technologies les besoins relatifs aux difficultés des handicapés dans l’usage de ces outils incontournables qui s’imposent à notre ère. Les ascenseurs pour handicapés tiennent compte des déficiences notées chez les handicapés pour satisfaire leurs déplacements entre les niveaux d’étages ou les marches d’escaliers. À ce titre, tout est mise en œuvre par la technologie pour réduire voir éliminer les obstacles qui empêchent ces personnes d’utiliser les ascenseurs. Pour cela, des normes sont élaborées pour harmoniser, et standardiser la fabrication de ces outils.

Quelles sont les points d’innovation d’un ascenseur adapté pour les handicapés ?

La technologie dans son souci d’intégration des besoins des handicapés dans l’utilisation des ascenseurs, a beaucoup innové. Ainsi, dans la fabrication d’un ascenseur adapté aux handicapés, les besoins tels que l’assistance vocale, l’adaptation de dispositifs comme les chaises roulantes, les miroirs, les dispositifs de précision d’arrêts, les dimensions des portes et des espaces intérieurs, la position de la taille et les modèles des panneaux de commandes sont des détails soigneusement étudiés. En effet ces dispositions sont relatives aux normes SN EN 81-70 qui garantissent un accès sans difficultés aux handicapés. Toutefois ces ascenseurs restent encore très peu vulgarisés.