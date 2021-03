Tout savoir sur le médial social FOUD’AR

Le théâtre est considéré par bon nombre de personnes, comme uniquement un divertissement sans autre intérêt. Cela est dû au fait que des éléments artistiques, tels que des décors peints et des techniques de mise en scène comme l'éclairage, sont utilisés pour renforcer la présence et l'immédiateté de l'expérience. Quel est donc son but réel ?

Quel est le but du théâtre ?

Le théâtre doit avoir un but, il ne peut pas être uniquement pour le théâtre, sinon nous créerons sans cesse des œuvres complaisantes, ignorantes et ennuyeuses.

Le théâtre, que nous l'ayons voulu ou non, aura toujours quelque chose à dire parce que le créateur a choisi d'utiliser ce médium pour présenter son travail. Par définition, le théâtre est destiné à un public, le but est de coexister dans un espace partagé entre le créateur et le public. Découvrez ici le média culturel FOUD’ART pour vous imprégner plus.

Il doit y avoir une intention qui mènera à un but.

Si vous faites du théâtre qui ne fonctionne pas, alors il ne fonctionne tout simplement pas, et vous ne devriez pas essayer de le forcer à se rendre dans un endroit auquel il n'appartient pas. Cela soulève la question de savoir pour qui vous créez la pièce, pour vous-même ou pour le public ? Si cela ne fonctionne pas, alors vous avez certainement la responsabilité envers votre public d'accepter que cela ne fonctionne pas. Ne pas la "faire marcher" contre toute attente.

Quelle est l’importance du public dans le Théâtre

Si vous faites un travail sans penser au public, à quoi cela sert-il ? Les créateurs de théâtre, qu'ils soient metteurs en scène ou acteurs, ont une responsabilité envers leur public. Tout, chaque petite chose compte. Vous pouvez donc penser que votre théâtre est fait sans rien à dire, et vous pouvez faire en sorte que votre pièce fonctionne, même si elle n'est pas vraiment réussie, mais alors nous, en tant que public, nous répondrons en silence.

Mais alors, en tant que public, nous répondrons en silence. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas de public à qui présenter votre pièce parce que vous avez oublié de faire du théâtre pour le public en premier lieu. En conclusion, il n’y a pas de théâtre sans public.