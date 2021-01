Tout ce que vous devez savoir avant de souscrire une assurance moto

Pourquoi est-ce plus cher ? Comment fonctionnent les couvertures ? Que sont des exemples de devis ? Nous vous expliquons tout.

Comment fonctionne l’assurance moto

L’assurance moto est idéale pour protéger les motos, principalement parce qu’avec les motos, le soin doit être encore plus grand. Découvrez nos offres d’assurance moto en cliquant ici. Et il est de bon sens que ce groupe soit plus à risque d’être impliqué dans des accidents ou d’être plus ciblé pour les vols qualifiés. L’assurance moto fonctionne comme une assurance automobile et peut être divisée en deux alternatives : complète, l’option la plus complète qui offre une plus grande couverture et protège en cas de perte totale. Autrement dit, dans le cas où la motocyclette subit des dommages inférieurs à 75 % du total, l’assureur prend en charge une partie de la réparation et le propriétaire avec une autre, en payant la franchise. En revanche, la non complète, dans laquelle, la couverture est spécifique et vendue séparément, ne couvre généralement que le vol. Ce type d’assurance ne facture généralement pas de franchise, car il ne couvre pas les dommages partiels, ce qui signifie qu’une indemnisation ne sera effectuée que si la moto n’est pas localisée après un vol. Beaucoup choisissent la deuxième option en raison de la différence de valeur, car les prix sont plus bas.

Quelques facteurs qui influencent le prix d’une assurance moto

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer le prix de l’assurance. Parmi eux : le profil du conducteur, qui comprend l’âge, l’état matrimonial, l’adresse du domicile et du travail et s’il y a de la place pour ranger le vélo la nuit, le but et la fréquence d’utilisation de la motocyclette par le propriétaire, car plus il est exposé, plus les risques d’accident sont élevés. Le fait que les motocyclistes sont plus vulnérables aux accidents et que les motocyclettes sont très ciblées pour les vols, et la catégorie du vélo. Voici quelques exemples de motos :

Scooter et Cub : préférés par ceux qui recherchent le confort au quotidien, ils sont de faible cylindrée, ayant entre 50 et 150 cc. La principale différence est la taille de la roue et le type de transmission les scooters ont des roues plus petites et une transmission automatique.

Sports ou vitesse : entièrement conçu pour la performance et un design moderne. Parce qu’ils atteignent des vitesses très élevées et ont plus de 1000 cm3, les chances d’accident avec ces modèles sont également encore plus grandes, ce qui fait que votre assurance atteint 40 % de la valeur de la moto par an.