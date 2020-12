Top 7 des meilleures banques en ligne

Les banques en ligne sont désormais les plus en vogue de nos jours à cause de leur accessibilité et de leur gratuité. Visant la satisfaction d‘un plus large public, ces banques en ligne ne fonctionnent que sur internet. Très pratiques, vous pouvez bénéficier ou effectuer vos différentes, votre tablette, votre ordinateur portatif ou PC partout où vous vous trouver. Alors quelles sont les meilleures banques en ligne qui ne cessent de donner entière satisfaction aux potentiels clients. Découvrez à travers ces lignes ces sept banques en ligne

Quelles sont alors les 7 meilleures banques en ligne ?

• Axa Banque

Offrant à sa clientèle des cartes bancaires, des comptes courants basés sur des conditions d’usage bien établies, Axa Banque associe très bien les banques traditionnelles à celles en ligne ; découvrez le ici. La gratuité de l’ouverture et de la tenue des comptes est accompagnée de primes offertes aux clients après souscription. De plus, une assurance vie Axa, un livret d’épargne et une variété de prêt spécialement dédiés à la clientèle.

• Orange Bank

Combinant à merveille les services des deux types de banques, Orange Bank, en dehors de ces clients potentiels. D'où sa récurrence dans les boutiques, en application mobile et sur site web de ladite banque en ligne.

• Ma French Bank

Filiale de la Banque postale, Ma French Bank se réfère à l’évolution permanente de la technologie pour satisfaire ses clients. Ce qui lui confère une fluidité, une simplicité et une rapidité sans pareil.

• ING Direct

La particularité de ING Direct réside sur Mastercard Gold. Un service qui lui a permis de se faire davantage connaître dans le monde. Mieux grâce à la simplicité de l’une de ses nouvelles prestations, elle continue de faire parler d’elle.

• Boursorama Banque

La gratuité de la plupart de ses services et de l’obtention des différentes cartes bancaires est des facteurs qui lui ont permis d’être classée en permanence la banque en ligne, la moins chère.

6-Fortuneo Banque

Créée en 2000, cette banque en ligne à l’instar des autres propose une kyrielle de services qui épatent de plus en plus la clientèle. La gratuité pour l’ouverture des comptes et autres ne sont pas à négliger.

• Hello Bank

Hello Bank est la plus récente des banques en ligne, mais en matière de gratuité de services, de diversité de prestation, elle est une référence pour les clients.