Top 3 astuces pour choisir sa friteuse électrique

Frire ses aliments en se servant d’une friteuse électrique est une bonne option si vous détenez la bonne machine selon votre besoin. Le choix de sa friteuse à l’achat doit alors être basé sur des critères bien déterminés. Voici quelques astuces pour vous aider dans votre choix.

Choisir selon la capacité de la friteuse électrique

Pour choisir votre machine à frire, vous devez d’abord déterminer les conditions dans lesquelles vous allez l’employer. Si elle doit servir à frire des aliments pour un grand nombre de personnes, alors il vaudrait mieux de choisir une friteuse avec une capacité élevée pouvant frire jusqu’à un kilogramme et demi d’un seul coup. Cela vous ferait économiser du temps pendant la cuisson.

Ce site vous propose quelques-unes de ces friteuses avec des capacités variées. Les friteuses électriques à capacité réduite quant à elles sont idéales pour les personnes qui font de la cuisine pour une personne. Vous en trouverez qui sont en mesure de contenir jusqu’à un kilogramme de frite. Celles-ci sont mieux recommandées pour économiser de l’huile.

Choisir selon la puissance de la friteuse électrique

Un autre critère qui doit régir votre choix de friteuse électrique est la puissance de celle-ci. En effet, ce critère est déterminé par la capacité de la friteuse à chauffer plus rapidement. Surtout quand il s’agit d’une friteuse électrique classique. Plus votre appareil ne sera puissant, et moins de temps il mettra à préchauffer. Vos pommes de terre auront donc assez de chaleur pour être bien croustillantes.

Choisir une friteuse avec minuteur

Le minuteur est un accessoire dont disposent certains modèles de friteuses électriques. Il permet de chronométrer le temps de cuisson de vos aliments. Ainsi, vous n’avez plus à surveiller constamment la cuisson de vos frites. Il faut juste attendre que le temps prévu arrive et vos frites seraient prêtes toutes croustillants.