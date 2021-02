The Voice : Comment fonctionne cette émission télévisée ?

The Voice est une émission télévisée française qui met au-devant de la scène musicale, de nouveaux talents. Au-delà de tout le faste montré aux téléspectateurs se cache une véritable organisation. Allons donc à la découverte du fonctionnement de ce télé-crochet.

Un mode de sélection inédit

Contrairement aux autres concours musicaux qui sont un peu fourre-tout, The Voice a un mode de sélection particulier. Afin d’éviter que les candidats subissent une quelconque moquerie ou de mauvaises plaisanteries de la part des sélectionneurs, les auditions se font à l’aveugle.

En ce qui concerne le choix des talents qui participeront à l’aventure, ce sont des coaches et non des jurés qui s’occupent de la sélection. Ces derniers, choisis parmi les stars de la musique française sont chargés non seulement de la sélection, mais aussi de l’encadrement des artistes en herbe. L’atmosphère entre les quatre coaches peut être parfois électrique du fait de la compétition. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La particularité de Thé Voice

Pour la sélection, les coaches sont assis dans des fauteuils et ont le dos tourné à la scène. Les talents passent un à un sur la scène pour faire tourner le fauteuil de ces dernières au moyen de leur prestation vocale. Lorsqu’un seul coach se retourne, le talent rejoint d’office son équipe. Mais lorsqu’ils sont plusieurs, le talent à la liberté de choisir celui qui lui convient.

Une rude compétition pour posséder le titre

Suite aux auditions à l’aveugle, les coaches ont chacun à leur charge une équipe constituée des douze talents qu’ils ont choisis. Ils ont pour responsabilité de les encadrer afin de peaufiner leurs potentialités tout au long de l’aventure. Malheureusement, tous ne parviennent pas à la grande finale. Plusieurs étapes à commencer par « les battées » sont mises en place pour refaire le tri au sein de chaque équipe.

Après les battles, les six talents restants de chaque équipe se rencontrent lors du « live » constituant la finale. Un seul talent sera sacré champion au terme de la finale et pourra éventuellement enregistrer son propre album.