Télécharger des vidéos au format MP3 sur son téléphone

Avoir ses vidéos sur son téléphone est un plaisir dont on ne voudrait point se priver. Pour se fait, on préfère télécharger ce que l’on désire afin de pouvoir bouger avec ses vidéos et les suivre quelques soit l’endroit où l’on est. Dans le présent article, nous vous proposons l’application youzik qui sert à convertir les vidéos en format MP3.

Installer l'application Youzik sur son android ?

Avant tout propos, nous tenons à souligner que l’application Youzik reste opérationnelle uniquement sur les smartphones ; les iPhone ne sont donc pas concernés. Les développeurs de l'application n’ont pas bénéficié du statut de source vérifiée pour leur application; or cela reste nécessaire pour publier son application sur Play store et l’App store.

Pour installer l’application Youzik, il vous faut commencer par faire un tour dans les paramètres de votre téléphone, afin d’autoriser le téléphone à recevoir les applications de sources non vérifiées. Une fois le paramétrage effectué allez sur le site officiel de Youzik par votre navigateur web. Une fois sur ce site internet, vous verrez sur la page d’accueil plusieurs rubriques ; choisissez la rubrique android et cliquez la page dédiée. Puis cliquez sur download the app ; après le téléchargement passé, vous pouvez installer l’application en cherchant dans votre espace de stockage le fichier APK.

Comment utiliser l’application ?

Une fois l’application Youzik téléchargée, vous pouvez la retrouver sur la page d’accuil de votre smartphone ou encore dans le dossier des applications de votre téléphone. Vous pouvez vous servir de cette application comme une application ordinaire ; de plus, elle est facile à utiliser. Pour télécharger vos vidéos en format MP3, il vous faut copier l’URL de la vidéo que vous cherchez, puis vous le copier dans la barre de recherche de l’application Youzik.