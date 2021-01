Systèmes de sécurité : Quand la technologie vous protège.

Partir de chez soi et revenir le soir en toute quiétude est le voeu de tous. Avec la criminalité grandissante, on ne peut parfois échapper aux projets malveillants des personnes mal intentionnées. Cependant avec l'évolution de la technologie, on peut disposer d'une once d'assurance de sécurité avec les systèmes de sécurité existant sur le marché. Lequel de ces outils vous conviendrait ? Découvrez ici 3 outils de sécurité adaptées à vos maisons...

Les caméras de surveillance...

.Cet outil vous permet d'avoir un oeil partout chez vous à tout moment. Très populaire, elle est même considérée comme un kit nécessaire dans chaque maison. Elles vous permet de savoir ce qui se passe chez vous en temps réel et vous préviens au besoin grâce à l'Alarme maison. Des sociétés de télésurveillance existent aussi. Elles vous proposent une surveillance de vos maisons et une intervention en cas d'activités suspectes. Intervention par agents, signalement à la police etc. ces sociétés vous proposent une large palette de services.

Les portails motorisés...

À part le charme et l'élégance de cet outil, il est un vrai outil de protection. C'est votre première défense contre l'ennemi. Grâce à un système de codage unique, ils sont difficiles à passer et sonne une alarme qui alerte le quartier ou la police quand un instrus se fait trop insistant.

Parfois équipé de microphone également, ils vous permettent de ne pas ouvrir votre portail à l'aveugle. Ainsi vous n'aurez pas à ouvrir votre portail et vous faire surprendre par un éventuel cambrioleur.

Les alarmes de sécurité...

Elles sont souvent alliées aux deux précédents outils. L'alarme de sécurité est un outil qui émet un signal sonore fort assourdissant quand elle sent votre intimité menacée. L'alarme se déclenche selon plusieurs facteurs et vos réglages. Il peut s'agir d'une détection de mouvement inhabituel, du nombre mot de passe inscrit incorrect ou d'une activité suspecte. Très assourdissant, son signal sonore fait rebrousser chemin même aux plus courageux. Pris de panique, des personnes en viennent même à oublier des effets leurs appartenant.