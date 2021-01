Comment prendre soin de ses dents ?

Prendre soin de ses dents est aussi important que prendre soin de son corps. Bien qu’elles présentent une forme assez solide, elles sont sensibles et peuvent causer plus de maladies qu’on ne le croit. Voici quelques astuces simples pour des soins dentaires de qualité.

Le brossage des dents

Dès l'enfance, il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour. Cette règle ne doit pas changer en fonction de l'âge. Le brossage régulier permet de nettoyer chacune des dents et prévient contre l'accumulation de déchets qui constituent des plaques. Cet exercice peut durer environ deux minutes. Il est important de le faire avec délicatesse.

Les bains de bouche

La carie est l’une des principales maladies qui attaque les dents. Elle provient de l’accumulation de résidus de sucreries dans la bouche. Des solutions liquides riches en fluor existent et permettent de protéger les dents contre ce mal. Il suffit de faire un rinçage de la bouche une fois par jour pour éliminer ces dépôts.

L’alimentation

Les aliments acides sont comme les sucreries. Ce sont des ennemis des dents. En effet, l’acidité des aliments nuit gravement à la dent. La présence d’acide dans la bouche provoque la détérioration des dents et donc crée une ouverture à la carie. La salive présente dans la bouche crée elle aussi une défense naturelle contre les attaques dentaires. La présence des acides inhibe cette défense et rend les dents encore plus vulnérables.

Le secours médical

Le dentiste est le meilleur allié des dents. Faire des visites régulières chez ce professionnel est un moyen de prendre efficacement soin des dents. Les recommandations hygiéniques personnalisées ne se lisent pas sur les boîtes de dentifrices ou de brosses à dent.

Les moyens auxiliaires

En dépit de tous les systèmes de nettoyage, il existe des zones buccales difficiles d’accès. Dans ces zones, les plaques se forment facilement. Des petits équipements très efficaces ont été conçus pour les libérer. Les pointes en caoutchouc ; le fil dentaire ou encore les brossettes interdentaires permettent ce nettoyage.