SEO et SEA : Que faut-il savoir ?

Le SEO mis pour Search Engine Optimisation signifie référencement naturel et SEA mis pour Search Engine Advertising signifie référencement payant. Ces deux termes, utilisés dans le contexte de référencement des sites web sur internet, sont des stratégies permettant une meilleure visibilité d’un site sur les moteurs de recherche afin d’attirer de nouveaux clients.

Le référencement naturel

C’est un référencement qui s’obtient à force des contenus mis sur le site et des améliorations et mise à jour effectuées sur le site. Obtenir ce référencement demande beaucoup de temps et de travail, ce qui ne convient pas bon nombre d’entreprises. Cependant, certaines personnes se consacrent encore au référencement naturel. Pour plus d’informations, visitez.

Le référencement payant

Le SEA consiste à payer pour des annonces effectuées directement sur les moteurs de recherche. Cette stratégie est beaucoup plus utilisée parce qu’elle permet de gagner du temps malgré son coût souvent onéreux. Le SEA, lorsqu’il est fait pour un site, permet de placer une annonce du site au-dessus des autres résultats dans le moteur de recherche.

Différences entre SEO et SEA

Le SEO vous permet d’avoir un trafic régulier et peu couteux avec une meilleure image de marque et de meilleurs leads. Le SEA permet d’avoir une bonne flexibilité et une augmentation rapide et immédiate du trafic. De plus ce trafic est qualifié avec un suivi détaillé. Contrairement au SEO, le SEA est payant. Et il est relativement plus avantageux en temps que le SEO. Mais le SEO est plus durable que le SEA puisque vous perdez votre positionnement lorsque vous l’arrêtez.

Pour quel référencement opter ?

Tout dépend du site et des objectifs qu’on vise. Mais il serait recommandé d’utiliser les deux stratégies en complémentarité. Un site pour lequel on prépare intelligemment un bon référencement naturel en utilisant le SEA pour répondre rapidement aux besoins de trafics aura un meilleur positionnement sur les plateformes de recherche.