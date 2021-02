Séjour au Vietnam : Quelles activités pratiquer absolument ?

L’une des destinations les plus prisées de l’Asie est le Vietnam. Ce pays dispose des beaux paysages et des merveilleux temples qui attirent plus de visiteurs chaque année. Les principales villes sont les plus aimées, car elles impressionnent par leur authenticité. Cet article vous renseignera sur les activités à ne pas manquer durant votre séjour au Vietnam.

Faire une croisière sur la baie d’Halong

L’activité incontournable à ne pas manquer durant votre séjour est la croisière dans la baie d’Hamong. Pour quelques jours ou quelques semaines, ne ratez pas de découvrir la plus belle baie du monde. Ce sera une expérience inoubliable pour vous. Ainsi, pour en savoir plus, cliquez ici. Vous n’avez qu’à choisir la croisière qui correspond à vos envies et à vos goûts afin d’aller en aventure sur un canoë à bord d’une jonque de luxe.

Faire une balade en cyclo-pousse

Les cyclo-pousses sont nombreux dans les villes vietnamiennes. En effet, cet objet est importé sous la colonisation française au XIXe siècle. Bien évidemment, le tourisme à contribuer à une amélioration de ce moyen de transport traditionnel et ce serait l’opportunité pour vous de vivre une bonne expérience. En cyclo-pousse, vous pouvez profiter d’une belle balade pour ensuite visiter Hanoi, Hoi An ou encore Ho Chi Minh.

Explorer la campagne en vélo

Vous avez envie de faire le sport durant votre séjour au Vietnam ? Le vélo est l’un des meilleurs moyens pour le faire et ensuite profiter de l’occasion pour visiter la campagne vietnamienne. N’hésitez pas à louer une bicyclette si vous voyagez dans les provinces. Cela vous permettra d’aller à la rencontre des habitants et de visiter les rizières. La plupart des hôtels mettent à la disposition de leurs clients des vélos gratuits durant leurs séjours.

Prendre un cours de cuisine

Pourquoi ne pas prendre un cours de cuisine et apprendre un peu plus sur la gastronomie vietnamienne. Percez tous les secrets des mets en vous inscrivant dans les écoles de cuisine et en suivant les conseils des meilleurs chefs vietnamiens.