Quels sont les nombreux atouts dont regorge la plage de Berria ?

Nombreuses sont les destinations qu’il faut absolument visiter, en tant que touriste, voyageur ou encore entrepreneur. Il existe des endroits paradisiaques qui depuis des années existent, mais passent toujours inaperçus car ils préfèrent rester dans l’ombre. Il est temps pour les amateurs de culture et aussi de surf, de faire la découverte de la municipalité de Santoña plus précisément en Cantabrie qui abrite une merveille qui est la plage de Berria. Elle étonne un grand nombre de visiteurs de par ses eaux douce, calme et très souvent rafraichissante pour passer un bon moment de relaxation. C’est l’endroit propice pour se baigner en toute quiétude sous un soleil très favorable pour différentes activités ludiques.

Quels sont les caractéristiques qui font de cette plage un endroit hors du commun ?

Quand on se rend à la plage de Berria, la première chose qu’il nous est donné de voir est sa vétusté car elle mesure environs une distance de 200 mètres tout le long de la côte. Il s’étend donc sur une très grande partie de la contrée et on peut l’observer à perte de vue de n’importe qu’elle position. Ainsi donc comme il a été dit précédemment, c’est une plage qui offre des vagues très favorables aux amateurs de surf. Les autorités de la région prennent le soin qu’elle respecte l’environnement et impose des règles de sécurités strictes qu’il faut suivre, à la lettre.

Quel sont les origines de cette plage ?

Le nom Berria attribué à la plage a été tiré d’une plante, que l’on retrouve dans les sols aqueux. Jusqu’à la fin XVIIe siècle ont la nommait Berrio mais au fil des années, ce nom a été très vite remplacé. Dès lors on l’appelle Berria qui veut dire : nouveau.