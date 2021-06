Quelques significations de bijoux animaux

Vous avez un faible pour les bijoux animaux. Vous pensez déjà vous en procurer un, mais ne savez pas trop lequel révélera votre personnalité. Ne vous inquiétez pas, nous vous révélons ici la signification de quelques bijoux animaux fabuleux.

Un Chat sur votre bijou

Le Chat est un aventurier invétéré. Porter un bijou à son effigie renvoie une connotation de personne indépendante. Vous êtes libertin, et vous prenez vos décisions sans l’approbation de qui que ce soit. Dans un autre sens, ce même bijou peut traduire une nature curieuse. Une personne qui n’a pas peur d’aller à la rencontre de l’inconnu autour de lui, mais aussi en lui. Si ces bijoux sont vos favoris alors, obtenez plus d'infos sur les boucles d’oreilles Chat.

Un bijou Ours

Un bijou ours peut rappeler votre force téméraire et votre état de conscience supérieur. En effet, les ours sont des animaux puissants, mais qui n’abusent pas de leur force. Ils sont donc le symbole de la sagesse. Leur force se rend utile pour protéger leur environnement. Ainsi donc, un bijou Ours ne fera que dévoiler votre aptitude à défendre les vôtres.

Les bijoux Poisson

Vous nagez dans le confort de votre monde, voilà ce qu’un bijou Poisson symbolise. Dans votre univers, rien ne vous manque et rien ne vous inquiète. Le monde extérieur, vous n’y pensez même pas. D’ailleurs, vous n’y voyez qu’insécurité et souffrance.

Un bijou à l’effigie du tigre

Un bijou Tigre signe le courage et la détermination. Vous êtes donc une personne qui aime affronter les défis, et rien ne vous faire reculer. Votre puissance et votre agilité au combat sont la source de votre fierté.

D’ailleurs, votre nature audacieuse fait de vous un solitaire. Vous accomplissez des exploits, par contre seul. C’est véritablement la nature du tigre qu’on peut déjà lire en vous.

Bijoux Éléphant

L’éléphant symbolise la sagesse. Un bijou éléphant sur vous révèle votre intelligence. On pourrait aussi remarquer un caractère bienveillant qui émane de votre personne, car c’est aussi ce qu’inspire votre bijou. Cependant, votre côté père ne saurait s’estomper. Vous incarnerez toujours respect et révérence aux yeux des autres.