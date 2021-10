Quelques idées de jeux adaptés pour un chien : 2 indispensables

Depuis les temps anciens, les jeux représentent un moyen essentiel pour mettre à l’aise votre chien. Les jeux les aident à faire beaucoup d’activités physiques. Ils favorisent également leur stimulation mentale. Les jeux sont aussi des activités qui renforcent les liens entre l'animal et le propriétaire et facilitent la lutte contre le surpoids essentiellement. Dans notre article, discutons de quelques idées de jeux adaptés aux chiens.

Les activités Sportives

Les activités sportives pour chien sont pratiquées souvent à l’extérieur. C’est aussi l'occasion pour votre chien de faire des exercices seul ou même avec vous à la maison. Ses pratiques peuvent vous aider à aérer votre tête, à vous distraire avec votre chien. Il y a aussi de ses jeux qui demandent vraiment beaucoup d’entraînement. Vous Devez aussi investir votre temps. Permettez-nous de vous proposer encore de jeux à pratiquer à la maison avec votre chien et aussi lors de vos sorties, de vos marches. Pour plus d’éléments, rendez vous ici.

Le jeu de cache-cache

C’est un jeu que les enfants apprécient beaucoup. Mais, les chiens adorent encore plus ce fameux jeu. Avec un petit gâteau ou d’un petit jouet qu’il aime, c’est parti pour un moment de distraction absolue. Allez donc vous cachez quelque part en le laissant bien vous observer. Après, laissez-le venir vers votre position qu’il a déjà enregistrée en l'encourageant à venir avec votre voix. Aussi, essayer de choisir des cachettes qui sont éloignées et observez un silence total, une fois qu’il aura compris. C’est aussi utile de demander à quelqu’un de le distraire, de l’amuser le temps que vous vous cachiez. Si, par ailleurs vous vous retrouvez seul avec lui, ce sera l'occasion parfaite de travailler le système « pas bougé » d’une manière assez divertissante.

Pratiquer des jeux quotidiennement avec votre chien sera stabilisateur pour son moral, et l’aidera à développer plus d’intelligence et à obéir.