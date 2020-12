Quelques idées d'aménagement pour un jardin champêtre.

En plus de l'atout écologique qu'ils représentent, les espaces verts sont de véritables endroits ornementaux. Avoir un jardin chez soi est donc une grande aubaine. Et quoi de plus préférable qu'il soit un jardin champêtre?! Il allierait ainsi une diversité de couleurs impressionnantes, et serait un riche univers à fleurs variées. Dans la suite sont exposées quelques astuces pour aménager un jardin champêtre.

Le coin potager

C'est l'un des endroits importants d'un jardin champêtre. En effet, c'est une petite partie de terrain destinée à la culture de légumes variées telles que la tomate, les carottes, radis, courges, salades. Ce potager peut comprendre également des fruits rouges comme les framboises, mures et groseilles. N'oubliez pas de l'embellir avec de jolies fleurs comme le coquelicot, le tournesol, le zinnia...

La botte de paille

Vous pouvez aussi mettre dans votre jardin des bottes de paille faites de tiges, d'épis de maïs, d'orge et de seigle. Leur culture assure la croissance des plantes et légumes. La paille se décompose plus tard en nutriments, ce qui est d'une assez grande utilité pour une nouvelle culture. Ces bottes attribuent encore plus à votre jardin le caractère campagnard.

La pelouse

Elle doit être exceptionnellement fleurie: bleuets, zinnias, coquelicots, silènes, cosmos, lavatères et euphorbes et une surface bien gazonnée se doivent tous d'apporter leurs touches de beauté. Elle nécessite peu d'entretien et fait de la place aux insectes qui en retour protègent les différentes fleurs.

La haie

Également utile à un jardin champêtre, la haie peut être construite avec des noisetiers, des viornes, d'hortensias, buddleias, voire des rosiers. Les haies sont souvent confectionnées avec des arbrisseaux. Néanmoins, une ganivelle conçue avec des lattes de bois reliées entre elles par des fils de fer peut être une excellente idée.