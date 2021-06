Quelques conseils pour purifier vos reins

Les reins sont de petits organes qui se retrouvent de part et d’autre de la colonne vertébrale sous la cage thoracique. Pour son bon fonctionnement, ils doivent filtrer en moyenne 120 litres de sang par jours et produire 2 litres de déchets et surplus de liquide. Une production basse de vos reins suppose qu’ils rencontrent des problèmes. Découvrez dans cet article, des conseils pour purifier vos reins et favoriser leurs meilleurs fonctionnements.

Boire beaucoup d’eau et manger assez de fruits

L’eau pure et en grande quantité est très importante pour désintoxiquer vos reins régulièrement. Par jours, vous devez boire entre 10 et 12 verres d’eau pure pour que votre corps élimine les toxines accumulées. Éviter de consommer des boissons sucrées, des boissons gazeuses ou qui comportent de la caféine. Seule l’eau pure est efficace et peut vous amener à avoir une urine claire qui signifie que vous avez un bon système de filtrage.

Prenez l’habitude de consommer les fruits et légumes qui sont riches en potassium. Ils favorisent la désintoxication des reins en maintenant le niveau d’électrolyte de votre sang. Consommez-les de façon équilibrée pour éviter l’excès du potassium dans votre organisme. Vous pouvez aller sur ce site internet pour d’autres informations.

Faire une infusion d’orties et de persil

L’ortie est une plante médicinale qui protège vos reins en vous purifiant des toxines. Pour réduire les toxines et nettoyer votre sang, vous devez consommer deux infusions par jours. Pour la préparer, faites chauffer l’eau et retirez du feu une fois qu’elle commence par bouillir. Ajoutez une cuillère à soupe d’ortie et prenez une tasse les matins et les après-midi.

Vous pouvez aussi utiliser le persil en ajoutant une cuillère à soupe de persil dans 1 litre d’eau bouillante. Laissez reposer environ 25 minutes après avoir éteint le feu pour obtenir une infusion plus concentrée. Ajouter le miel pour réduire la saveur du persil et bien mélanger. Mettez cette infusion dans une bouteille et buvez-la toute la journée sur trois jours pour nettoyer vos reins naturellement.