Quelques activités proposées par la station Albiez-Montrond

Albiez-Montrond est un village de montagne très authentique, parfait pour des vacances émotionnelles et inoubliables. Si vous êtes en famille, c’est un endroit idéal pour pratiquer le ski et bien d’autres activités, tout en découvrant le patrimoine et le terroir de la région. La nature ici est incroyable, vous pouvez donc passer d’agréables vacances non loin de chez vous.

Les activités proposées en hiver

La station de ski Albiez-Montrond à la taille d’un corps humain et vous offre une glisse douce. Le domaine dispose d’une piste de course adaptée aux débutants, de passages difficiles et d’un terrain de jeu très diversifié, satisfaisant toute la famille. Ce lieu dispose également de 70 hectares de pistes alpines. En poursuivant la lecture, vous aurez plus de détails. En plus du ski, la station propose également de nombreuses activités de neige, des animations et des sorties champêtres. Il y a aussi un domaine vierge que tout le monde peut visiter : • La raquette ; • Le traîneau à chiens ; • Le ski de randonnée ; • La luge ; • Les batailles de boules de neige, etc. De plus, la station d’Albiez-Montrond et le lieu événementiel nordique d’Albiez-le-Jeune offrent des paysages magnifiques à contempler et une nature époustouflante.

Les activités proposées en été

Albiez-Montrond vous propose des vacances en famille en toutes saisons. En été, vous avez la possibilité de vous baigner dans son eau à plus de 20 °C d’altitude, qui se situe au Col du Mollard, au centre de l’itinéraire mythique de l’itinéraire cyclable Tour de France. Albiez-Montrond convient très bien aux amoureux de la montagne, où de nombreuses activités peuvent être pratiquées, comme la méditation ou la randonnée sportive. Vous pouvez également découvrir les Aiguilles d’Arves en VTT. Bref, même en été, vous avez de nombreuses possibilités, cette saison est aussi connue pour les grands festivals d’été de la région « Contes et Légendes de Montagne » et « Certi-cimes ».