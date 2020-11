Quelles sont les meilleures offres de carte carburant ?

Le carburant constitue l’une des plus grosses dépenses des conducteurs. Mais son prix ne cesse de balancer. Avec la carte carburant désormais disponible, les conducteurs voient pointer une ouverture de soulagement pour ce tracas, car elle permet de diminuer considérablement les tarifs du carburant. Avant de choisir votre carte, il est préférable de comparer les offres, car il en existe plusieurs.

Quels sont les grands fournisseurs de cartes carburant sur le marché ?

Avant de procéder à la comparaison des meilleures offres, il convient d’évoquer les principaux pourvoyeurs de cartes carburant sur le marché. Vous pouvez en savoir plus sur un site intéressant. Ces grands pourvoyeurs de cartes de carburant sont au nombre de 3 :

Les grands commerçants de pétrole : cela concerne les 4 très grosses marques de pétrole présentent sur le territoire français et dans le monde entier.

Il s’agit de Shell, Total, ENI et ESSO. Il s’agit aussi des structures de moyenne ou grande envergure qui leur sont reliées ;

Les grandes surfaces : les enseignes qui vendent du carburant proposent aussi des cartes essence, mais celles-ci ne sont valables que dans les stations-service ;

Les pourvoyeurs indépendants : il s’agit des services privés non liés aux grandes compagnies pétrolières et qui proposent également des cartes carburant.

Les plus bonnes offres de cartes carburant

Ces offres sont proposées par les grandes marques pétrolières connues à travers le monde. Il s’agit de :

L’offre de la marque Total Fleet : cette marque propose la meilleure offre sur le marché selon les références avec sa carte qui coûte 36 € par mois. Le détenteur de la carte peut s’approvisionner en carburant dans 3500 stations-service appartenant non seulement à la marque, mais aussi à Elan. Pour une voiture électrique, il peut la recharger près de 12 000 bornes. Y sont inclus les bonus de lavage et de parking ;

L’offre de la marque Shell : seconde meilleure offre sur le marché, la carte carburant de Shell est utilisable dans 2200 stations-service des marques E. Leclerc, de BP, d’Esso, d’Esso Express et d’Avia. Elle ne coûte que 10 € par an et couvre non seulement le paiement de carburant, mais aussi les frais de péage, d’assistance dépannage, de lavage et d’emplettes dans les boutiques des stations-service concernées.

La carte carburant est donc très utile et elle le sera encore plus si vous en choisissez une contenant une excellente offre. Pourquoi pas les marques Total Fleet et Shell ?