Quelle serrure utiliser pour sa porte

Le type de pose et le type de verrouillage constituent le premier élément de différenciation des serrures, avec les modèles à encastrer et les modèles en applique. Pour bien choisir une serrure bien efficace il faudrait opter pour un choix spécial. Découvrez quelques-unes dans la suite de cet article.

Pourquoi choisir les serrures blindées

Pour une bonne sécurité de son domicile il faut une meilleure serrure. Pour être sûr de la sécurité totale de sa maison, est préférable de choisir une serrure blindée car c'est très efficace. Une serrure peut comporter un seul point de condamnation ou muni de plusieurs points, ce sont les serrures multipoints. Avec trois ou cinq points de condamnation, ces systèmes de fermeture assurent une sécurité sûre et renforcée de votre domicile. Les serrures blindées sont difficiles à ouvrir sans leurs clés. Aucune autre clé ne pourra avoir accès à votre serrure blindée. Avec ces serrures la sécurité est maximale. La serrure blindée est une arme efficace et performante contre le cambriolage et les effractions. Ces serrures sont disponibles en plusieurs modèles et leur point de fermeture varie d'une serrure à une autre.

Les serrures à haute sécurité

Les serrures modernes sont plus adéquates que celles traditionnelles. Elles permettent de renforcer la sécurité d’un bâtiment et d’éviter toute tentative de cambriolage ou d’infiltration d’inconnus. Une serrure haute sécurité possède des caractéristiques particulières qui ne sont pas présentes chez toute autre serrure régulière. Elle n’est pas crochetable et les clés sont contrôlées. Lorsque vous achetez une serrure haute sécurité, un dossier est émis au nom des personnes autorisées à demander une reproduction de clé. Et seules ces personnes signataires peuvent demander de nouvelles clés. Le propriétaire de la serrure peut ainsi tenir le compte du nombre de clés en circulation. Par exemple, le propriétaire d’un commerce doit réduire le risque qu’un ancien employé ait une clé en sa possession. La serrure haute sécurité est une alliée de taille dans la protection d’un commerce.