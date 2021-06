Quel type de cigarette électronique choisir ?

Sur le marché, il existe plusieurs modèles de cigarettes électroniques ce qui rend le choix encore plus difficile. Ainsi, pour éviter dans se jeter à l’aveuglette, il est important d’en savoir davantage sur ce que vous vous procurer. Un petit aperçu sur les modèles de cigarette électroniques.

Modèles débutants à faible puissance

Cette première catégorie évidemment ne demande pas une grande puissance puisqu’elle dédiée aux débutants. En effet, ces modèles sont très faciles à utiliser et conviennent très bien pour les nouveaux fumeurs. Toutefois, il faut tenir compte de l’autonomie de la batterie pour ne pas être limité dans son plaisir. En plus d’être compact, cette catégorie de cigarette électronique est très appréciée de grâce à son style discret. Pour plus d'informations sur la cigarette électronique, consultez un site spécialisé dans ce domaine.

Kits avancés à puissance modérée

Avec modèles de cigarette électroniques, vous aurez plusieurs options. En effet, vous pourrez trouver des modèles qui disposent de batteries intégrées ou encore de piles rechargeables. Bien sûr, aurez à acheter des piles pour ne pas vous retrouver en rupture. En fonction du modèle que vous aurez adopté et de l’utilisation que vous voulez en faire, tenir compte du réservoir de votre accessoire. Il faut noter également que ces types de cigarettes délivrent les vapeurs moyennes convenables pour un débutant ou un fumeur modéré. Les résistances à ce niveau dépendent des constructeurs, il est donc capital d’affiner l’analyse de vos besoins pour profiter de votre cigarette.

Kits avancés à forte puissance

C’est certainement celles que ceux qui fument tous les jours préfèrent. En effet, ces cigarettes ont une très grande puissance et pour la plupart, elles sont composées de batteries ainsi que les piles rechargeables que vous pourrez acheter. Ces types de machines libèrent de la vapeur en grande quantité ce qui les rend particulièrement efficace pour les accros. Si vous êtes un nouveau fumeur, il vaut mieux éviter cette catégorie parce que vous aurez à inhaler des bouffées importantes de vapeur.

Vous savez maintenant les modèles de cigarette électronique que vous pourrez facilement choisir. En fonction de votre budget et de vos besoins, choisissez celle qui vous convient.