Quel site pour obtenir en 24h l’extrait kbis en ligne ?

L’identité d’une personne est ce qui la définit et qui lui permet de circuler et de tout faire dans un pays en toute légalité. Il en est de même pour les entreprises. Effectivement, les sociétés ont le devoir d’officialiser leur identité pour pouvoir exercer en toute légitimité dans un pays. C’est ce qui détermine le secteur d’activité et autres informations importantes sur une société. Découvrons quelle est l’identité d’une société et comment l’avoir.

Où avoir le kbis et autres services du RCS ?

L’identité juridique d’une société est définie par le Kbis. Le processus d’obtention est simple via une plateforme prestataire du kbis en ligne. De ce fait, pour avoir le kbis, il faut qu’au préalable la demande soit lancée en ligne sur le site. L’étape suivante est celle où les autorités compétentes vérifient l’authenticité des données de l’entreprise. La demande est ensuite formalisée pour un traitement informatique. Lorsque la requête est soumise sur un jour ouvré, il suffit de 24h pour avoir le document. La plateforme propose aussi de mener d’autres courses administratives pour les utilisateurs. La demande des actes, des statuts ou règlements pour le bon fonctionnement d’une entreprise font partie également des prestations. Les agents sont pareillement disponibles pour obtenir des comptes annuels pour les entreprises, auprès de l’institution compétente.

L’utilité du prestataire dans l’obtention du kbis

Les avantages en passant via la plateforme sont nombreux. D’abord, c’est un site qui fait économiser du temps au demandeur. Non seulement le temps de faire lui-même la demande, mais également le temps d’obtention du papier. Sans négliger le stress des courses. Ensuite, le prestataire propose un accompagnement à l’utilisateur pour avoir son extrait kbis. Avec toutes les autres pièces nécessaires pour les entreprises inscrites dans le RCS « Registre du Commerce et des Sociétés ». Aussi, le site dispose des accréditations capables d’accélérer le processus. En effet, le professionnel joint directement le greffier au tribunal du commerce et lui présente un travail de vérification fait antérieurement sur l’entreprise. Ainsi, le kbis peut être récupéré et livré en 24h.