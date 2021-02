Quel est le rôle d’une canne antivol pour voiture ?

Il existe aujourd’hui sur le marché plusieurs accessoires antivols parmi lesquels nous avons la canne antivol pour voiture. Cet accessoire a fait ses preuves en prévenant les vols de voiture, raison pour laquelle elle est très appréciée de plusieurs personnes. Nous vous donnons ici l’utilité de la canne antivol pour voiture afin que vous n’hésitiez plus à l’acheter.

La canne antivol est un système qui prévient le vol des voitures

Ce dispositif de sécurité a un aspect dissuasif. En réalité, lorsqu’une personne malintentionnée la voie sur le volant d’une voiture, elle rebrousse chemin. Ayant l’aspect d’un dispositif inviolable, la canne antivol n’a pas un système de sécurité archi compliquée qu’on pourrait le croire. Ce dispositif de sécurité joue ainsi le rôle dissuasion et vous évite les cas de vol de votre voiture. Faites un détour sur ce site pour voir le comparatif des meilleurs cannes antivols.

La canne antivol est un dispositif qui garantie la prise en charge de l’assurance en cas d’imprévision

La détention d’une canne antivol pour voiture vous permet de bénéficier d’indemnisations en cas de risques. Pour accorder cette indemnisation, les assureurs considèrent les mesures préventives de vol que le propriétaire de la voiture a mis en place pour ne pas se faire soustraire son véhicule. Le fait d’avoir une alarme ou un dispositif de géolocalisation ne vous assure pas toujours. Il serait préférable que vous optiez également pour une canne antivol de voiture.

La canne antivol est un accessoire qui est non seulement efficace mais aussi moins cher

Comparativement aux autres dispositifs antivols, aux alarmes et aux dispositifs de géolocalisation, la canne antivol est un accessoire que toutes les bourses peuvent se permettre d’avoir. Fabriquée avec une technologie moins compliquée que les autres dispositifs, ce dispositif de sécurité se présente sous la forme d’une tige en acier ou en aluminium et est doté d’une clé de sécurité. Prix de vente de la canne varie entre 15 et 17 euros.